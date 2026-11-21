Il Manchester City attraversa un momento di crisi in Premier League: i Citizens non vincono da quattro gare consecutive, l’ultimo risultato è stato un pareggio per 1-1 in casa contro il Fulham, arrivato dopo tre sconfitte di fila.
Il passo falso interno contro il Fulham ha ulteriormente complicato la situazione della squadra di Enzo Maresca, che si avvicina così all’appuntamento di martedì all’Etihad Stadium in un momento di evidente difficoltà. Il Napoli, atteso proprio dalla sfida di UEFA Champions League martedì, può guardare a questi numeri con interesse e con la speranza magari che l’impresa possa essere meno proibitiva.