Il dolore di Antonio Vergara per l’infortunio subito nella partita contro il Torino non si attenua. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il numero 26 del Napoli non riesce a trovare il sorriso dopo il verdetto degli esami strumentali.
Il quotidiano descrive un calciatore con l’umore a pezzi, che sfoga la propria frustrazione senza riuscire ad accettare lo stop. «È il suo modo di sfogarsi. Non piange più ma ha solo un filo di voce quando racconta a casa quello che in cuor suo era già chiaro da sabato», si legge sul giornale.
«Le lacrime di Vergara, sabato, le hanno viste in tutto il mondo. Lacrime di frustrazione e di delusione. Quelle di ieri sono rimaste private. Ma piene di dolore»
Nelle stesse ore, sempre secondo Il Mattino, è arrivato un messaggio di vicinanza da parte del commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini.
Sul fronte dei tempi di recupero, il quotidiano indica un’attesa che dovrebbe protrarsi fino a metà febbraio circa.