Il Mattino descrive il numero 26 con l'umore a pezzi dopo il verdetto degli esami strumentali. Nelle stesse ore è arrivato il messaggio di vicinanza del ct Roberto Mancini.

Il dolore di Antonio Vergara per l’infortunio subito nella partita contro il Torino non si attenua. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il numero 26 del Napoli non riesce a trovare il sorriso dopo il verdetto degli esami strumentali.

Il quotidiano descrive un calciatore con l’umore a pezzi, che sfoga la propria frustrazione senza riuscire ad accettare lo stop. «È il suo modo di sfogarsi. Non piange più ma ha solo un filo di voce quando racconta a casa quello che in cuor suo era già chiaro da sabato», si legge sul giornale.

«Le lacrime di Vergara, sabato, le hanno viste in tutto il mondo. Lacrime di frustrazione e di delusione. Quelle di ieri sono rimaste private. Ma piene di dolore»

Nelle stesse ore, sempre secondo Il Mattino, è arrivato un messaggio di vicinanza da parte del commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini.

Sul fronte dei tempi di recupero, il quotidiano indica un’attesa che dovrebbe protrarsi fino a metà febbraio circa.