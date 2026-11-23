COPERTA CORTISSIMA ANCHE A MANCHESTER: non finiscono i problemi per Allegri.
Dopo Oporto, il Napoli si prepara ad affrontare una nuova trasferta europea con gli uomini contati: saranno ben 10 gli assenti per i partenopei all’Etihad (11 contando anche Buongiorno, out dall’estate).
Lato infortuni, infatti, il Napoli non potrà contare nell’ordine su Meret, Di Lorenzo, Badiashile, Lobotka, Vergara, Neres e Alisson, salvo miracolosi recuperi dell’ultim’ora che però appaiono improbabili.
A peggiorare la situazione Napoli, tre assenze per fattori esterni in difesa, che lasciano la retroguardia azzurra piena di defezioni: Marianucci non è infatti presente in lista UEFA, con Rafa Marin invece chiamato a scontare la squalifica dopo il rosso rimediato ad Oporto.
Infine, Costantino Favasuli: il terzino ha recuperato dal suo infortunio ed ha ritrovato il campo contro il Torino, ma potrà tornare a giocare in Champions League solo a partire dalla gara del Maradona contro il Brugge. Sostituito temporaneamente da Giovane causa infortunio, l’ex Catanzaro potrà essere reintegrato in lista solo dopo 60 giorni dall’esclusione provvisoria.