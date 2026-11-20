De Bruyne verso la panchina in Napoli-Torino: LE NEWS DI MERCATO HANNO INCISO?

Si avvicina sempre più il ritorno in campo degli azzurri al rientro dalla pausa Nazionali: Allegri e i suoi ospitano il Torino al Maradona con ancora qualche defezione, ma anche qualche recupero.

Per un Neres non ancora al top e un Meret perso, tornano in squadra Favasuli e Spinazzola, che partiranno verosimilmente dalla panchina: il Napoli è pronto quindi a scendere in campo con un 3-4-3 che nasconde qualche sorpresa.

In difesa, secondo Sky Sport, spazio infatti ad un tridente inedito davanti a Milinkovic-Savic, con Marin e Rrahmani pronti a dividere il reparto con Marianucci, al debutto dal primo minuto in stagione.

In attacco, spazio invece a Vergara sulla destra assieme ad Hojlund e Lang, con Politano che invece agirà da quarto a centrocampo: in mediana, out sia Anguissa che l’attenzionato De Bruyne, con spazio invece al duo scozzese Gilmour-McTominay.

Scelta tecnica o voci di mercato? Dopo le splendide prestazioni in maglia Belgio, KDB si prepara ad accomodarsi nuovamente in panchina.