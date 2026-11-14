Alex Meret è un portiere italiano del Napoli, dove gioca dall’estate 2018. È nato a Udine il 22 marzo 1997, è alto 1,90 m e para di piede sinistro. Con gli azzurri ha vinto una Coppa Italia, due scudetti (2022-23 e 2024-25) e una Supercoppa italiana. In Serie A con il Napoli, fino alla scorsa stagione, ha giocato 175 partite. Il suo contratto scade il 30 giugno 2027.

Chi è Alex Meret

Alex Meret è friulano e ha costruito tutta la carriera da professionista tra Udinese, Spal e Napoli. In campo è un portiere con un fisico importante e il piede sinistro come piede forte. È passato dal prestito alla Spal al salto in una grande squadra. Con la nazionale maggiore ha tre presenze.

La carriera prima del Napoli

Meret è entrato nel settore giovanile dell’Udinese nel 2012. Ha giocato tre stagioni in Primavera e nel 2015-16 è stato il secondo portiere della prima squadra, alle spalle di Karnezis. Ha esordito tra i professionisti il 2 dicembre 2015, in una partita di Coppa Italia vinta contro l’Atalanta. In quella stagione non ha giocato partite di campionato.

Nell’estate 2016 è andato in prestito alla Spal. Ha esordito in Serie B il 27 agosto 2016 e ha giocato 30 partite, con 11 porte inviolate. La Spal ha vinto il campionato ed è tornata in Serie A dopo quasi cinquant’anni. Nell’ottobre 2017 Meret è stato operato per una pubalgia e ha esordito in Serie A il 28 gennaio 2018, contro l’Inter. Il 21 aprile 2018 si è fatto male a una spalla e ha chiuso la stagione con 13 presenze in campionato.

L’arrivo al Napoli

Il Napoli lo ha preso a titolo definitivo nell’estate 2018. Il club non ha comunicato la cifra. Durante la preparazione estiva Meret si è rotto l’ulna sinistra e ha esordito in maglia azzurra l’8 dicembre 2018, nel 4-0 al Frosinone. Nella prima stagione ha giocato 14 partite di Serie A, da secondo di David Ospina. L’esordio in Champions League è arrivato il 17 settembre 2019, contro il Liverpool.

Il 17 giugno 2020 ha giocato la finale di Coppa Italia contro la Juventus, vinta dal Napoli ai rigori: Meret ha parato il tiro dal dischetto di Paulo Dybala. Con la partenza di Ospina è diventato il titolare nel 2022-23, anno del terzo scudetto del Napoli, vinto il 4 maggio 2023. Il suo rinnovo era arrivato il 5 ottobre 2022. Nel 2023-24 ha giocato 31 partite di campionato e ha subito 40 gol, in una stagione in cui il Napoli ha cambiato tre allenatori.

Con Antonio Conte, nel 2024-25, ha giocato 34 partite in Serie A, ha chiuso 17 volte senza subire gol e ha vinto il secondo scudetto con il Napoli. Il 27 giugno 2025 ha prolungato il contratto fino al 2027.

Le caratteristiche tecniche

Meret è mancino e misura 1,90 m. Il dato più utile per capire il suo rendimento è quello delle porte inviolate: 16 nel 2022-23 e 17 nel 2024-25, le due stagioni del titolo. Nelle annate con più cambi in panchina, come il 2023-24, i gol subiti sono stati molti di più (40).

Le statistiche in campionato, stagione per stagione

Presenze, gol subiti e porte inviolate nel campionato nazionale, da Transfermarkt. Le righe della Primavera dell’Udinese comprendono le fasi finali. La riga della stagione in corso e il totale con il Napoli si aggiornano da soli con i dati di ESPN.

Stagione Club Campionato Presenze Gol subiti Porte inviolate 2012-13 Udinese Primavera Primavera 6 7 2 2013-14 Udinese Primavera Primavera 14 12 6 2014-15 Udinese Primavera Primavera 19 24 5 2014-15 Udinese Serie A 0 0 0 2015-16 Udinese Serie A 0 0 0 2016-17 Spal (prestito) Serie B 30 26 11 2017-18 Spal (prestito) Serie A 13 16 4 2017-18 Spal Primavera Primavera 2 1 0 1 2018-19 Napoli Serie A 14 9 5 2019-20 Napoli Serie A 22 33 3 2020-21 Napoli Serie A 22 29 6 2021-22 Napoli Serie A 7 6 3 2022-23 Napoli Serie A 34 24 16 2023-24 Napoli Serie A 31 40 6 2024-25 Napoli Serie A 34 25 17 2025-26 Napoli Serie A 11 12 4 2026-27 (in corso) Napoli Serie A 7 11 n.d. Totale Napoli Serie A 182 189 60*

* Le porte inviolate arrivano fino al 2025-26: ESPN non fornisce questo dato per la stagione in corso.

Gli ultimi due anni

La stagione 2025-26 è stata spezzata da due infortuni. Il 24 ottobre 2025 Meret si è fratturato il secondo metatarsale del piede destro in allenamento ed è rimasto fuori circa due mesi e mezzo. Il 22 dicembre 2025 il Napoli ha vinto la Supercoppa italiana a Riad, contro il Bologna. Meret è tornato in campo il 25 gennaio 2026, nella sconfitta per 3-0 a Torino contro la Juventus, e più avanti ha avuto un problema alla spalla. In campionato ha chiuso con 11 presenze, alternandosi in porta con Vanja Milinkovic-Savic.

Nella stagione in corso, con Massimiliano Allegri in panchina, Meret ha avuto un problema fisico che lo ha tenuto fuori per qualche partita, con Milinkovic-Savic al suo posto. Dopo il 4-1 a Monza del 28 ottobre, con Milinkovic-Savic tra i migliori, il Corriere dello Sport indicava il suo ritorno in porta per la sfida alla Juventus. I numeri aggiornati sono nel box qui sotto.

Statistiche Serie A 2026/27

7 Presenze

11 Gol subiti

18 Parate

Tiri subiti 0

Ammonizioni / espulsioni 0 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 14 Nov 2026, 11:35.

Il contratto scade il 30 giugno 2027 e finora non risulta un annuncio ufficiale di rinnovo. La rosa completa è nella pagina dedicata alla rosa del Napoli 2026/27; per le notizie sul suo futuro c’è l’archivio del calciomercato Napoli.

Meret con l’Italia

Ha giocato con le nazionali giovanili dall’Under 16 all’Under 19. Con l’Italia Under 19 è stato titolare all’Europeo 2016, finito con la sconfitta in finale per 4-0 contro la Francia. Ha esordito in Under 21 il 22 marzo 2018, in un 1-1 con la Norvegia, e ha chiuso con 5 presenze. In nazionale maggiore ha debuttato il 18 novembre 2019, entrando nel 9-1 sull’Armenia a Palermo. La prima partita da titolare è del 16 novembre 2022, il 3-1 in Albania. È stato il terzo portiere all’Europeo 2020, vinto dall’Italia, senza giocare. Nella lista dei convocati diffusa il 5 novembre 2026 non c’era: era escluso per scelta tecnica.

Domande frequenti

Quando è arrivato Alex Meret al Napoli?

Nell’estate 2018, a titolo definitivo dall’Udinese. Prima aveva passato due stagioni in prestito alla Spal.

Quanti scudetti ha vinto Meret?

Due, con il Napoli: quello del 2022-23, con Luciano Spalletti, e quello del 2024-25, con Antonio Conte.

Fino a quando ha il contratto?

Fino al 30 giugno 2027. L’ultimo prolungamento è del 27 giugno 2025.