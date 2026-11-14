Difensore centrale di Torino, classe 1999, è al Napoli dal 13 luglio 2024: la carriera stagione per stagione, lo scudetto 2024-25 e lo stop al ginocchio.

Alessandro Buongiorno è un difensore centrale italiano del Napoli, dove gioca dal 13 luglio 2024. È nato a Torino il 6 giugno 1999, è alto 1,90 m e gioca di piede sinistro. Con gli azzurri ha vinto lo scudetto 2024-25 e la Supercoppa italiana del 22 dicembre 2025, e fino alla scorsa stagione ha giocato 55 partite in Serie A. Il suo contratto scade il 30 giugno 2029. A luglio 2026 si è operato al ginocchio destro.

Chi è Alessandro Buongiorno

Buongiorno è torinese e ha cominciato nel settore giovanile del Torino, dove è rimasto dal 2007 fino al 2018. In campo è un difensore centrale mancino, alto 1,90 m. Con la Nazionale maggiore ha 12 presenze.

La carriera prima del Napoli

Con la Primavera del Torino ha vinto la Coppa Italia Primavera 2017-18. Ha esordito in Serie A il 4 aprile 2018, a 18 anni, subentrando all’82’ nel 4-1 al Crotone. Nell’estate 2018 è stato mandato in prestito al Carpi, in Serie B, dove ha giocato 18 partite di campionato. Dopo un’altra stagione con la Primavera, a gennaio 2020 è passato in prestito al Trapani, sempre in Serie B, con 13 presenze.

Tornato al Torino, ha giocato la prima partita da titolare in Serie A il 17 dicembre 2020, nella sconfitta per 3-1 contro la Roma. Da lì è diventato un titolare fisso: 23 presenze nel 2021-22, 34 nel 2022-23 e 29 nel 2023-24, con tre gol nell’ultima stagione. Il 18 giugno 2023 ha esordito con l’Italia nella finale per il terzo posto di Nations League, vinta 3-2 contro i Paesi Bassi. È stato convocato per gli Europei 2024 in Germania, ma non ha giocato.

L’arrivo al Napoli

Il Napoli lo ha preso il 13 luglio 2024, a titolo definitivo, con un contratto di cinque anni. Nella prima stagione ha vinto lo scudetto con Antonio Conte, giocando 22 partite di campionato e segnando un gol. L’annata è stata però interrotta da due problemi fisici: una frattura a due vertebre lombari a dicembre 2024 e una lesione dell’adduttore lungo della coscia destra a fine aprile 2025, nella partita contro il Torino, che gli ha fatto saltare le ultime quattro gare.

Le statistiche in campionato, stagione per stagione

Presenze, gol e assist nel campionato di ogni stagione, da Transfermarkt, comprese le giovanili con presenze nei campionati di categoria. Sono omesse le fasi finali giovanili e le stagioni in prima squadra senza presenze (Torino 2016-17 e 2019-20). La riga della stagione in corso e il totale con il Napoli si aggiornano da soli con i dati di ESPN.

Stagione Club Campionato Presenze Gol Assist 2015-16 Torino Under 17 Under 17 (A) 26 1 0 2016-17 Torino Primavera Primavera B 14 3 1 2017-18 Torino Primavera Primavera 1 23 1 1 2017-18 Torino Serie A 1 0 0 2018-19 Carpi (prestito) Serie B 18 0 1 2019-20 Torino Primavera Primavera 1 8 0 0 2019-20 Trapani (prestito) Serie B 13 0 0 2020-21 Torino Serie A 12 0 0 2021-22 Torino Serie A 23 0 2 2022-23 Torino Serie A 34 1 2 2023-24 Torino Serie A 29 3 1 2024-25 Napoli Serie A 22 1 0 2025-26 Napoli Serie A 33 0 1 2026-27 (in corso) Napoli Serie A 0 0 0 Totale Napoli Serie A 55 1 1

Gli ultimi due anni

La stagione 2025-26 è stata la più lunga di Buongiorno in azzurro: 33 presenze in Serie A e un assist. Il 22 settembre 2025, nella partita con il Pisa, si è fatto male all’adduttore lungo: lesione di basso grado, con tre partite saltate, tra cui Milan-Napoli e il match di Champions League con lo Sporting. Ha vinto anche la Supercoppa italiana, battendo il Bologna a Riad il 22 dicembre 2025.

L’estate 2026 è andata peggio. Il 23 luglio Buongiorno è stato operato alla radice del menisco mediale del ginocchio destro. Con Massimiliano Allegri in panchina, il 3 ottobre è tornato a lavorare a Castel Volturno, in palestra, e secondo i report della stampa il rientro è fissato a gennaio 2027. Le presenze della stagione in corso sono nel box qui sotto.

Statistiche Serie A 2026/27

0 Presenze

0 Gol

0 Assist

Entrato dalla panchina 0 volte

Tiri (in porta) 0 (0)

Falli commessi / subiti 0 / 0

Ammonizioni / espulsioni 0 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 14 Nov 2026, 11:35.

Il suo contratto scade il 30 giugno 2029. La rosa completa è nella pagina dedicata alla rosa del Napoli 2026/27; per le novità sulla difesa c’è l’archivio del calciomercato Napoli.

Buongiorno con l’Italia

Ha giocato anche con l’Under 21, dove ha esordito il 13 ottobre 2020 nel 2-0 all’Irlanda a Pisa. Con la Nazionale maggiore ha esordito il 18 giugno 2023 e oggi ha 12 presenze senza gol. A giugno 2025 ha lasciato il ritiro di Coverciano e non ha potuto giocare le qualificazioni con Norvegia e Moldavia.

Domande frequenti

Quando è arrivato Buongiorno al Napoli?

Il 13 luglio 2024, a titolo definitivo dal Torino, con un contratto di cinque anni.

Quando torna in campo Buongiorno?

Dopo l’intervento al ginocchio destro del 23 luglio 2026, i report indicano il rientro a gennaio 2027. Il Napoli non ha comunicato una data precisa.

Che piede usa Buongiorno?

Il sinistro. È un difensore centrale di 1,90 m.