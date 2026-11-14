Alessandro Buongiorno è un difensore centrale italiano del Napoli, dove gioca dal 13 luglio 2024. È nato a Torino il 6 giugno 1999, è alto 1,90 m e gioca di piede sinistro. Con gli azzurri ha vinto lo scudetto 2024-25 e la Supercoppa italiana del 22 dicembre 2025, e fino alla scorsa stagione ha giocato 55 partite in Serie A. Il suo contratto scade il 30 giugno 2029. A luglio 2026 si è operato al ginocchio destro.
Chi è Alessandro Buongiorno
Buongiorno è torinese e ha cominciato nel settore giovanile del Torino, dove è rimasto dal 2007 fino al 2018. In campo è un difensore centrale mancino, alto 1,90 m. Con la Nazionale maggiore ha 12 presenze.
La carriera prima del Napoli
Con la Primavera del Torino ha vinto la Coppa Italia Primavera 2017-18. Ha esordito in Serie A il 4 aprile 2018, a 18 anni, subentrando all’82’ nel 4-1 al Crotone. Nell’estate 2018 è stato mandato in prestito al Carpi, in Serie B, dove ha giocato 18 partite di campionato. Dopo un’altra stagione con la Primavera, a gennaio 2020 è passato in prestito al Trapani, sempre in Serie B, con 13 presenze.
Tornato al Torino, ha giocato la prima partita da titolare in Serie A il 17 dicembre 2020, nella sconfitta per 3-1 contro la Roma. Da lì è diventato un titolare fisso: 23 presenze nel 2021-22, 34 nel 2022-23 e 29 nel 2023-24, con tre gol nell’ultima stagione. Il 18 giugno 2023 ha esordito con l’Italia nella finale per il terzo posto di Nations League, vinta 3-2 contro i Paesi Bassi. È stato convocato per gli Europei 2024 in Germania, ma non ha giocato.
L’arrivo al Napoli
Il Napoli lo ha preso il 13 luglio 2024, a titolo definitivo, con un contratto di cinque anni. Nella prima stagione ha vinto lo scudetto con Antonio Conte, giocando 22 partite di campionato e segnando un gol. L’annata è stata però interrotta da due problemi fisici: una frattura a due vertebre lombari a dicembre 2024 e una lesione dell’adduttore lungo della coscia destra a fine aprile 2025, nella partita contro il Torino, che gli ha fatto saltare le ultime quattro gare.
Le statistiche in campionato, stagione per stagione
Presenze, gol e assist nel campionato di ogni stagione, da Transfermarkt, comprese le giovanili con presenze nei campionati di categoria. Sono omesse le fasi finali giovanili e le stagioni in prima squadra senza presenze (Torino 2016-17 e 2019-20). La riga della stagione in corso e il totale con il Napoli si aggiornano da soli con i dati di ESPN.
|Stagione
|Club
|Campionato
|Presenze
|Gol
|Assist
|2015-16
|Torino Under 17
|Under 17 (A)
|26
|1
|0
|2016-17
|Torino Primavera
|Primavera B
|14
|3
|1
|2017-18
|Torino Primavera
|Primavera 1
|23
|1
|1
|2017-18
|Torino
|Serie A
|1
|0
|0
|2018-19
|Carpi (prestito)
|Serie B
|18
|0
|1
|2019-20
|Torino Primavera
|Primavera 1
|8
|0
|0
|2019-20
|Trapani (prestito)
|Serie B
|13
|0
|0
|2020-21
|Torino
|Serie A
|12
|0
|0
|2021-22
|Torino
|Serie A
|23
|0
|2
|2022-23
|Torino
|Serie A
|34
|1
|2
|2023-24
|Torino
|Serie A
|29
|3
|1
|2024-25
|Napoli
|Serie A
|22
|1
|0
|2025-26
|Napoli
|Serie A
|33
|0
|1
|2026-27 (in corso)
|Napoli
|Serie A
|0
|0
|0
|Totale Napoli
|Serie A
|55
|1
|1
Gli ultimi due anni
La stagione 2025-26 è stata la più lunga di Buongiorno in azzurro: 33 presenze in Serie A e un assist. Il 22 settembre 2025, nella partita con il Pisa, si è fatto male all’adduttore lungo: lesione di basso grado, con tre partite saltate, tra cui Milan-Napoli e il match di Champions League con lo Sporting. Ha vinto anche la Supercoppa italiana, battendo il Bologna a Riad il 22 dicembre 2025.
L’estate 2026 è andata peggio. Il 23 luglio Buongiorno è stato operato alla radice del menisco mediale del ginocchio destro. Con Massimiliano Allegri in panchina, il 3 ottobre è tornato a lavorare a Castel Volturno, in palestra, e secondo i report della stampa il rientro è fissato a gennaio 2027. Le presenze della stagione in corso sono nel box qui sotto.
Il suo contratto scade il 30 giugno 2029. La rosa completa è nella pagina dedicata alla rosa del Napoli 2026/27; per le novità sulla difesa c’è l’archivio del calciomercato Napoli.
Buongiorno con l’Italia
Ha giocato anche con l’Under 21, dove ha esordito il 13 ottobre 2020 nel 2-0 all’Irlanda a Pisa. Con la Nazionale maggiore ha esordito il 18 giugno 2023 e oggi ha 12 presenze senza gol. A giugno 2025 ha lasciato il ritiro di Coverciano e non ha potuto giocare le qualificazioni con Norvegia e Moldavia.
Domande frequenti
Quando è arrivato Buongiorno al Napoli?
Il 13 luglio 2024, a titolo definitivo dal Torino, con un contratto di cinque anni.
Quando torna in campo Buongiorno?
Dopo l’intervento al ginocchio destro del 23 luglio 2026, i report indicano il rientro a gennaio 2027. Il Napoli non ha comunicato una data precisa.
Che piede usa Buongiorno?
Il sinistro. È un difensore centrale di 1,90 m.