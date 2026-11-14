Serbo nato a Ourense nel 1997, alto 2,02 m, è al Napoli dal 2025: la carriera da Vojvodina a Torino, i numeri stagione per stagione e il ruolo nel 2026-27.

Vanja Milinkovic-Savic è un portiere serbo del Napoli, dove gioca dal 26 luglio 2025. È nato a Ourense, in Spagna, il 20 febbraio 1997 ed è alto 2,02 m. Con gli azzurri ha vinto la Supercoppa italiana 2025. In Serie A con il Napoli, fino alla scorsa stagione, ha giocato 27 partite. Il suo contratto scade il 30 giugno 2030.

Chi è Vanja Milinkovic-Savic

Vanja è il fratello minore di Sergej Milinkovic-Savic. Ha la cittadinanza serba ed è nato in Spagna, a Ourense. Fisicamente è uno dei portieri più alti della Serie A. Con la Serbia ha giocato 24 partite e da titolare ha giocato il Mondiale 2022.

La carriera prima del Napoli

Ha cominciato nelle giovanili di Grazer AK e Vojvodina e ha firmato il primo contratto da professionista il 2 aprile 2014. Nel 2014 il Manchester United lo ha comprato, lasciandolo un’altra stagione in prestito al Vojvodina. Il rapporto con gli inglesi è finito nel novembre 2015, senza che Vanja abbia mai giocato una partita ufficiale, perché non ottenne il permesso di lavoro per giocare in Inghilterra.

Dal 1° gennaio 2016 ha giocato nel Lechia Danzica, in Polonia, con un contratto di quattro anni. Il Torino lo ha acquistato il 31 gennaio 2017, per circa 2,6 milioni di euro, ma lui è rimasto in prestito in Polonia fino a fine stagione e si è unito ai granata ad aprile 2017. Nel 2018-19 è andato in prestito alla Spal e, nel girone di ritorno, all’Ascoli in Serie B. Il 29 giugno 2019 è passato allo Standard Liegi, con opzione di riscatto. Poi è tornato al Torino.

Al Torino è diventato titolare nel 2021-22, con 27 presenze. Nelle tre stagioni successive ha giocato 38, 36 e 37 partite di Serie A, e ha chiuso il periodo granata con 144 presenze in campionato.

L’arrivo al Napoli

Il Napoli lo ha preso il 26 luglio 2025, in prestito dal Torino. L’obbligo di riscatto è scattato il 7 febbraio 2026 e Vanja ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Sulla cifra dell’operazione ci sono versioni diverse e non la riportiamo. Ha esordito con la maglia azzurra il 13 settembre 2025, nel 3-1 sulla Fiorentina, ed è stato spesso alternato ad Alex Meret.

Nel 2025-26 ha giocato 27 partite di Serie A con 24 gol subiti, sette di Champions League, due di Coppa Italia e due di Supercoppa italiana. La Supercoppa è stata vinta dal Napoli a Riad il 22 dicembre 2025 contro il Bologna. Per la stagione 2025-26 ha ricevuto anche il premio fair play della Lega Serie A.

Le caratteristiche tecniche

Il primo dato è la statura: 2,02 m, con una struttura fisica robusta. È un portiere che comanda bene l’area, ha un calcio lungo molto potente e si è fatto notare per i rigori parati. In carriera ha calciato anche punizioni e rigori, un tratto non comune per un portiere.

Le statistiche in campionato, stagione per stagione

Presenze e gol subiti nel campionato nazionale. In estate 2015 non ha giocato partite ufficiali con il Manchester United. La riga della stagione in corso e il totale con il Napoli si aggiornano da soli con i dati di ESPN.

Stagione Club Campionato Presenze Gol subiti 2014-15 Vojvodina Superliga 17 20 2015-16 Lechia Danzica Ekstraklasa 11 10 2016-17 Lechia Danzica Ekstraklasa 18 22 2017-18 Torino Serie A 1 1 2018-19 Spal (prestito) Serie A 2 4 2018-19 Ascoli (prestito) Serie B 8 16 2019-20 Standard Liegi (prestito) Pro League 0 0 2020-21 Torino Serie A 5 6 2021-22 Torino Serie A 27 33 2022-23 Torino Serie A 38 41 2023-24 Torino Serie A 36 31 2024-25 Torino Serie A 37 42 2025-26 Napoli Serie A 27 24 2026-27 (in corso) Napoli Serie A 4 3 Totale Napoli Serie A 31 27

Gli ultimi due anni

La stagione 2025-26 è stata la prima in azzurro: Vanja ha diviso la porta con Meret, fermo per un infortunio al piede dal 24 ottobre 2025 e poi per un problema alla spalla. Nella stagione in corso, con Massimiliano Allegri in panchina, i due portieri si sono alternati: Milinkovic-Savic ha giocato quando Meret era fuori per problemi fisici. Ha giocato il 28 ottobre 2026 il 4-1 sul Monza, con diverse parate decisive, e l’8 novembre 2026 la partita con la Lazio. Il box qui sotto riporta i numeri aggiornati.

Statistiche Serie A 2026/27

4 Presenze

3 Gol subiti

14 Parate

Tiri subiti 0

Ammonizioni / espulsioni 0 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 14 Nov 2026, 11:35.

La rosa completa è nella pagina dedicata alla rosa del Napoli 2026/27; per le notizie sul suo ruolo e sul mercato dei portieri c’è l’archivio del calciomercato Napoli.

Milinkovic-Savic con la Serbia

Con la Serbia Under 20 ha vinto il Mondiale di categoria nel 2015. Ha esordito in nazionale maggiore l’11 novembre 2021, in un’amichevole vinta 4-0 contro il Qatar a Belgrado. Ha giocato 24 partite in nazionale ed è stato il portiere titolare della Serbia al Mondiale 2022, in Qatar.

Domande frequenti

Quando è arrivato Milinkovic-Savic al Napoli?

Il 26 luglio 2025, in prestito dal Torino. L’obbligo di riscatto è scattato il 7 febbraio 2026.

Quanto è alto Milinkovic-Savic?

2,02 m.

Fino a quando ha il contratto?

Fino al 30 giugno 2030.