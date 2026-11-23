Champions League ma non solo: FUORI LE INFO PER I BIGLIETTI DI NAPOLI-LECCE.





Sabato 5 dicembre 2026 sarà il giorno del ritorno degli azzurri al Maradona, dopo la sfida già giocata contro il Torino: dalle ore 12:00 del 25 novembre partiranno però le vendite dei biglietti per la sfida contro i salentini.

Tre fasi di vendita differenti: questo quanto comunicato dalla SSC Napoli, con la Fase 1 che sarà esclusiva per i possessori di SSC Napoli Fan Stadium Card, la Fase 2 esclusiva per i possessori di SSC Napoli Membership Premium e la Fase 3 che sarà accessibile a tutti, in vendita libera.

FASE 1: Dalle ore 12:00 di mercoledì 25 novembre 2026 e fino alle ore 23:59 di domenica 29 novembre 2026;





FASE 2: Dalle ore 10:00 di lunedì 30 novembre 2026 e fino alle ore 15:00 di lunedì 30 novembre;





FASE 3: Dalle ore 16:00 di lunedì 30 novembre 2026 fino ad esaurimento scorte.



I prezzi varieranno da un minimo di 14€ ad un massimo di 90€ nelle prime due fasi, nella terza fase il minimo sarà invece di 20 e il massimo di 100: i prezzi per la Tribuna Family saranno invece di 14€ per gli adulti e di 12€ per i bimbi.