Nato a Čerkasy, in Ucraina, nel 1996, è cresciuto nel Napoli: la carriera tra Serie C e Serie B, lo scudetto 2024-25 e il ruolo di terzo portiere.

Nikita Contini è un portiere italiano del Napoli, club in cui è cresciuto e in cui è tornato definitivamente nell’estate 2023. È nato a Čerkasy, in Ucraina, il 21 maggio 1996, è alto 1,90 m e gioca con il passaporto italiano. Con il Napoli ha vinto lo scudetto 2024-25 e la Supercoppa italiana del 2025. In Serie A, fino alla scorsa stagione, ha giocato due partite con gli azzurri.

Chi è Nikita Contini

Contini ha un padre italiano, di Giugliano in Campania, e una madre ucraina. Si è trasferito in Italia a tre anni. Ha giocato nelle giovanili dell’Atletico Giugliano dal 2000 al 2008 e poi è entrato nel settore giovanile del Napoli. Oggi è il terzo portiere della squadra, dietro Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic.

La carriera prima del ritorno al Napoli

Dopo la Primavera, Contini ha fatto una lunga gavetta in prestito. Il 28 luglio 2015 è andato alla Spal, con cui ha esordito tra i professionisti e ha vinto il campionato di Lega Pro. Nell’estate 2016 è passato alla Carrarese e a gennaio 2017 al Taranto. Poi sono arrivati il Pontedera nel 2017-18, il Siena nel 2018-19 e la Virtus Entella nel 2019-20. Con l’Entella ha giocato 32 partite di Serie B.

Il 23 settembre 2020 ha rinnovato il contratto con il Napoli fino al 2025. Nel 2020-21 era il terzo portiere, senza presenze in campionato. Il 19 agosto 2021 è andato al Crotone, in Serie B, ma ha perso il posto da titolare anche per problemi fisici. A gennaio 2022 si è spostato al Vicenza, dove ha giocato con continuità e a febbraio è stato premiato come giocatore del mese dell’Assocalciatori.

L’11 agosto 2022 è andato alla Sampdoria. Ha giocato due partite di Coppa Italia, compresa quella contro l’Ascoli del 20 ottobre 2022: ha segnato un rigore e ne ha parato uno nella serie finale. Il prestito è stato interrotto dopo la sconfitta con la Fiorentina del 12 gennaio 2023 ed è andato alla Reggina, in Serie B, dove ha giocato 8 partite.

Il Napoli e l’esordio in Serie A

Contini è rientrato al Napoli al termine del prestito alla Reggina. Nel 2023-24 è stato il terzo portiere, dietro Meret e Pierluigi Gollini. Ha esordito in Serie A il 29 dicembre 2023, entrando al 74′ al posto dell’infortunato Meret nello 0-0 interno con il Monza. Ha giocato 16 minuti senza subire gol.

Con Antonio Conte, nel 2024-25, è rimasto in rosa per tutto il campionato senza scendere in campo e ha vinto lo scudetto. Nel 2025-26 ha giocato un’altra partita di Serie A, 10 minuti senza gol subiti, ed è stato in rosa anche per la Supercoppa italiana vinta dal Napoli a Riad il 22 dicembre 2025.

Le caratteristiche tecniche

È un portiere alto 1,90 m, che sa leggere l’azione in anticipo e ha buoni piedi per far ripartire il gioco. Nelle stagioni in prestito si è fatto notare anche per i rigori parati. Nella sua carriera ha giocato quasi sempre come titolare in Serie C e in Serie B, e al Napoli ha un ruolo da riserva.

Le statistiche in campionato, stagione per stagione

Presenze, gol subiti e porte inviolate nel campionato nazionale, da Transfermarkt. Sono esclusi coppe, play-off e play-out. Per il Napoli le righe 2013-14, 2014-15 e 2020-21 sono senza presenze. La riga della stagione in corso e il totale con il Napoli si aggiornano da soli con i dati di ESPN.

Stagione Club Campionato Presenze Gol subiti Porte inviolate 2012-13 Napoli Primavera Primavera 2 0 2 2013-14 Napoli Primavera Primavera 21 34 7 2014-15 Napoli Primavera Primavera 25 28 7 2015-16 Spal (prestito) Lega Pro 8 8 2 2016-17 Carrarese (prestito) Lega Pro 2 5 0 2016-17 Taranto (prestito) Lega Pro 5 11 0 2017-18 Pontedera (prestito) Serie C 35 48 11 2018-19 Siena (prestito) Serie C 35 36 14 2019-20 Virtus Entella (prestito) Serie B 32 44 11 2020-21 Napoli Serie A 0 0 0 2021-22 Crotone (prestito) Serie B 7 9 0 2021-22 Vicenza (prestito) Serie B 12 11 5 2022-23 Sampdoria (prestito) Serie A 0 0 0 2022-23 Reggina (prestito) Serie B 8 12 1 2023-24 Napoli Serie A 1 0 1 2024-25 Napoli Serie A 0 0 0 2025-26 Napoli Serie A 1 0 1 2026-27 (in corso) Napoli Serie A 0 0 n.d. Totale Napoli Serie A 2 0 2*

* Le porte inviolate arrivano fino al 2025-26: ESPN non fornisce questo dato per la stagione in corso.

Gli ultimi due anni

Nel 2025-26 Contini ha giocato una partita di Serie A, 10 minuti, ed è stato convocato per due partite di Coppa Italia e due di Supercoppa italiana, senza giocare. Nella stagione in corso, con Massimiliano Allegri in panchina, è stato convocato con regolarità. Con Meret e Milinkovic-Savic davanti, il suo spazio resta limitato e il box qui sotto riporta i numeri aggiornati.

Statistiche Serie A 2026/27

0 Presenze

0 Gol subiti

0 Parate

Tiri subiti 0

Ammonizioni / espulsioni 0 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 14 Nov 2026, 11:35.

La rosa completa è nella pagina dedicata alla rosa del Napoli 2026/27; per le notizie sul suo futuro c’è l’archivio del calciomercato Napoli.

Contini e la nazionale

Contini ha il passaporto italiano e non ha presenze con una nazionale maggiore. Il suo percorso è tutto italiano, tra Primavera, Lega Pro, Serie C, Serie B e Serie A.

Domande frequenti

Chi è Nikita Contini?

Un portiere del Napoli nato a Čerkasy, in Ucraina, il 21 maggio 1996. È cresciuto nel settore giovanile azzurro ed è il terzo portiere della rosa.

Quando ha esordito in Serie A?

Il 29 dicembre 2023, entrando al 74′ al posto di Meret nello 0-0 tra Napoli e Monza.

Quanti trofei ha vinto con il Napoli?

Lo scudetto 2024-25 e la Supercoppa italiana del 2025, entrambi da componente della rosa.