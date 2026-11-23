Pessime notizie in casa Napoli: per Vergara c’è LESIONE DI ALTO GRADO.
Arriva il comunicato della SSC Napoli in merito all’infortunio di Vergara, uscito al 10° minuto della sfida contro il Torino per infortunio muscolare.
Una diagnosi pessima, la peggiore in assoluto, per un classe 2003 che ora potrebbe rimanere fermo ai box per 3 o più mesi.
“Antonio Vergara, infortunatosi nel corso del match contro il Torino, si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra”, quanto comunicato dal Napoli.