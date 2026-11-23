SPLENDIDA NOTIZIA PER IL NAPOLI: RECUPERA IN VISTA DI MANCHESTER.

Una manna dal cielo per Max Allegri e i suoi, destinati a partire alla volta dell’Etihad con numerosi assenti tra infortuni, squalifiche e nomi fuori lista.

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A far tornare il sorriso al Napoli e al mister, però, il recupero a sorpresa: Neres si è infatti allenato con la squadra questa mattina, come notato dalla stampa presente e dal nostro Felice Luongo all’SSC Napoli Training Center di Castel Volturno durante il consueto Media Day di Champions League.

Salgono quindi le quotazioni verso una convocazione di Neres, che verosimilmente partirebbe dalla panchina ma che senz’altro aiuterebbe Allegri in uno scenario in cui le indisponibilità in casa Napoli sono ben NOVE.