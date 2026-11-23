Napoli ancora in vendita? Spunta la mossa e il retroscena su De Laurentiis.

“Sul club, idealmente, è ancora presente il cartello VENDESI”: così l’edizione odierna de ‘La Repubblica’ sulla situazione interna alla società partenopea, spiegando anche la strategia di ADL nel sondare il terreno dei possibili acquirenti.

“Più che cedere, il Presidente voleva sondare il mercato”, quanto scritto sul quotidiano, che ha poi parlato di “sospensione del discorso” da parte dello stesso ADL.

In sostanza, la società sarebbe ancora in vendita, sebbene De Laurentiis abbia messo tutto in stand-by per concentrarsi su altre priorità, quali il nuovo centro sportivo, il mercato invernale e il sogno nuovo stadio.