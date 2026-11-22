Una delle poche note stonate della sfida fra Napoli e Torino è destinata a fare parecchio rumore in casa partenopea.

Le lacrime di Vergara, dopo appena 10 minuti di match, sono ancora fresche nonché destinate a regalare un nuovo lungo stop alla rosa degli azzurri.

Ancora non c’è certezza se non il risentimento muscolare notato da tutti, ma mentre si attendono news ufficiali ed esami strumentale, ecco spuntare la prima ipotesi de ‘Il Mattino’.

Bisognerà capire se c’è lesione e, in caso, il grado, ma c’è possibilità che il 2026 di Vergara sia finito qui, e che il talento di Fratta verrà rivisto in campo solo nel nuovo anno.

Nel mentre, gli indisponibili verso City-Napoli salgono quindi a quota 10: Meret, Di Lorenzo, Badiashile, Lobotka, Vergara, Alisson e Neres staranno fuori per infortunio, Marianucci è fuori lista e Rafa Marin squalificato. A questi si aggiunge anche Favasuli, che il Napoli ha temporaneamente rimosso dalla lista UEFA causa infortunio e che non potrà reinserire prima di 60 giorni dal cambio.