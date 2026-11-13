Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla situazione di due giocatori del Napoli: il difensore spagnolo Rafa Marin e Alisson Santos.
Secondo il giornalista esperto di mercato, il club azzurro ha intenzione di proseguire con Rafa Marin. Sul tema del rinnovo contrattuale, Romano ha precisato che non si tratta di una priorità immediata.
Il rinnovo è un discorso da rinviare a data da destinarsi: non c’è urgenza, è un discorso più futuro che presente.
Le parole sono state rilasciate da Romano su YouTube. Quanto ad Alisson Santos, il giornalista ha escluso qualsiasi trattativa in corso con altri club.
Non ci sono trattative con altri club.