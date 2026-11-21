Il messaggio di Scott McTominay è chiaro e tondo: “PIANO PIANO”.

Il Napoli batte il Torino di ‘Corto Muso’ per 1-0, regalando al Maradona e ai propri tifosi una vittoria sofferta e che mancava ormai da un mese e mezzo.

Sia McTominay che Anguissa non hanno quindi perso la fiducia, ripartendo proprio dal successo del Napoli contro il Torino, con lo scozzese che ha ribadito la voglia di lottare per la squadra e per i tifosi.

“Non esiste il singolo giocatore, ma solo il gruppo: piano piano, i risultati arriveranno”.

Della stessa idea anche Zambo Anguissa: “Con questo spirito possiamo fare di tutto: i tifosi non mollano mai e noi vogliamo lottare per loro”, le splendide parole del centrocampista.

A chiudere quindi il discorso, McTominay, ribadendo il motivo del lungo abbraccio con Noa Lang dopo il gol dell’1-0: “Sono contento per lui, non veniva da un momento facile”.