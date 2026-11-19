Gianluca Grava è il responsabile del settore giovanile del Napoli. Nato a Caserta il 7 marzo 1977, è stato un terzino destro che ha giocato otto stagioni in azzurro, dal 2005 al 2013, dalla Serie C1 alla Coppa Italia vinta nel 2012. Smesso di giocare, è rimasto nel club e oggi segue le squadre giovanili, dalla Primavera in giù, curando il collegamento con la prima squadra.

Chi è Gianluca Grava

Casertano, alto 1,72 metri, Grava è cresciuto nelle giovanili della Casertana, la squadra della sua città. Il ruolo naturale era il terzino destro, ma poteva giocare anche da difensore centrale e da esterno di destra. Un difensore utilizzato con continuità in tutte le categorie in cui ha giocato, dalla Serie C2 alla Serie A.

In carriera ha giocato più di 500 partite ufficiali. Il club in cui ha collezionato più presenze è proprio il Napoli, e anche per questo il passaggio dal campo alla scrivania è stato naturale.

La carriera da calciatore

Ha esordito tra i professionisti con la Casertana, in Serie C2. Poi un anno al Turris in Serie C1 e il salto in Serie B con la Ternana, dove ha giocato per sei stagioni, quasi sempre da titolare. Nel 2004-05 ha vestito la maglia del Catanzaro, di nuovo in C1, prima di approdare a Napoli.

Club Periodo Categoria Casertana 1993-1997 Serie C2 Turris 1997-1998 Serie C1 Ternana 1998-2004 Serie B Catanzaro 2004-2005 Serie C1 Napoli 2005-2013 Serie C1, Serie B, Serie A

Gli anni al Napoli

Grava è arrivato nell’estate 2005, quando il Napoli, ripartito dalla Serie C1 dopo il fallimento del 2004, voleva risalire in fretta. Ha vinto la C1 2005-06, è stato titolare fisso nella Serie B 2006-07, chiusa con la promozione, e ha fatto parte della squadra che ha riportato il Napoli in Serie A.

In massima serie ha esordito a 30 anni, nel 2007-08, e ha giocato 149 partite di campionato con la maglia azzurra, fino alla stagione 2012-13. In quegli anni il Napoli è tornato in Europa: Grava ha giocato nella Coppa UEFA, nell’Europa League e nella Champions League 2011-12. Faceva parte della rosa che il 20 maggio 2012 ha vinto la Coppa Italia, con due presenze nel torneo.

Ha lasciato il calcio giocato nell’estate 2013, dopo otto stagioni a Napoli.

Dopo il ritiro: il settore giovanile

Grava non ha lasciato il club. Dopo il ritiro si è occupato del settore giovanile azzurro, di cui risultava responsabile già nel 2022. Nel novembre 2023, con l’arrivo di Walter Mazzarri in panchina, è entrato nello staff della prima squadra come collaboratore tecnico ed è rimasto anche con Francesco Calzona, nel 2024. Oggi è di nuovo alla guida del settore giovanile.

Il suo lavoro riguarda l’organizzazione delle squadre dalle categorie più piccole fino alla Primavera, guidata da Antonio Nocerino, la scelta dei ragazzi da seguire e il rapporto con la prima squadra, in modo che i talenti del vivaio abbiano un percorso verso l’alto.

La scoperta di Vergara

L’episodio che meglio racconta il suo mestiere riguarda Antonio Vergara. Grava ha raccontato di averlo notato nel dicembre 2013, in un torneo Under 11 della scuola calcio Fratelli Lodi, insieme a Luigi Caffarelli. Il bambino era piccolo e magro, ma aveva qualità e forza nelle gambe. Il Napoli ha contattato la famiglia e, con la collaborazione della scuola calcio, lo ha portato nel club. Per le sue dimensioni, nei primi anni gli allenatori gli preferivano spesso compagni più grandi: a Vergara Grava ripeteva di avere pazienza. Il primo contratto è arrivato a 14 anni. Oggi Vergara è un centrocampista della prima squadra.

Il Napoli di oggi

Per conoscere gli altri dirigenti del club, come il direttore sportivo Giovanni Manna, ci sono le schede dedicate. Per vedere i giocatori che emergono dal vivaio c’è la rosa del Napoli 2026-2027, mentre tutti i profili dello staff sono nella pagina Rosa e staff del Napoli. Le uscite e gli arrivi sono nel calciomercato Napoli.

Domande frequenti

Chi è Gianluca Grava?

È un ex terzino nato a Caserta nel 1977, calciatore del Napoli dal 2005 al 2013 e oggi responsabile del settore giovanile del club.

Quando ha giocato nel Napoli?

Dall’estate 2005 all’estate 2013, in Serie C1, Serie B e Serie A. Ha vinto la Coppa Italia 2011-12 con la squadra.

Che ruolo ha oggi?

Guida il settore giovanile del Napoli. Nel 2023-24 aveva lavorato anche nello staff della prima squadra con Mazzarri e Calzona.