Antonio Nocerino è l’allenatore della Primavera del Napoli dall’estate 2026: il club ne ha comunicato la nomina il 24 luglio. Napoletano, classe 1985, ex centrocampista di Palermo e Milan, ha ritrovato Massimiliano Allegri, che lo aveva allenato al Milan, e ha preso in mano una Primavera retrocessa dopo la sconfitta nel playout contro il Cagliari.

Chi è Antonio Nocerino

Antonio Nocerino è nato a Napoli il 9 aprile 1985. Ha esordito tra i professionisti nel 2003 con l’Avellino, in prestito dalla Juventus, e ha girato le categorie inferiori con altri prestiti prima di approdare al Piacenza nel 2006. L’anno dopo è passato alla Juventus, dove era cresciuto nelle giovanili.

Il Palermo lo ha acquistato nel 2008 e Nocerino ci è rimasto fino al 2011, prima di passare al Milan.

La carriera da calciatore

Al Milan ha giocato la sua stagione migliore. Nel 2011-12, con Allegri in panchina e Ibrahimovic in attacco, ha segnato 10 gol in campionato (11 in totale) ed è andato agli Europei 2012 con l’Italia, finalista. Negli anni dopo è stato girato in prestito, tra gli altri al West Ham, poi negli Stati Uniti con l’Orlando City dal 2016 al 2017 e al Benevento nel 2018. Si è ritirato nel gennaio 2020, a 34 anni.

Club Periodo Avellino 2003-2004 (prestito) Piacenza 2006-2007 Juventus 2007-2008 Palermo 2008-2011 Milan 2011-2016 (con prestiti, tra cui il West Ham) Orlando City 2016-2017 Benevento 2018

Il percorso da allenatore

Dopo il ritiro Nocerino è rimasto negli Stati Uniti. Ha lavorato nel settore giovanile dell’Orlando City, guidando l’Under 15 e collaborando con l’Under 17. Nel 2022 è tornato in Italia, al Potenza, per una stagione: allenatore della Primavera e responsabile tecnico del settore giovanile.

Poi è tornato negli Stati Uniti. Da novembre 2023 a ottobre 2024 ha allenato il Miami FC, in USL Championship: la squadra chiuse ultima e a ottobre Nocerino lasciò la panchina con due partite ancora da giocare. A gennaio 2025 è passato ai Las Vegas Lights, e a giugno si è separato dal club dopo 12 partite.

Squadra Ruolo Periodo Orlando City Settore giovanile (Under 15 e Under 17) 2020-2022 Potenza Primavera e settore giovanile 2022-2023 Miami FC Allenatore novembre 2023 – ottobre 2024 Las Vegas Lights Allenatore gennaio-giugno 2025 Napoli Allenatore Primavera dal 24 luglio 2026

Perché il Napoli ha scelto Nocerino

Il club non ha spiegato i motivi della scelta. Il profilo è chiaro: Nocerino è napoletano, ha giocato per Allegri al Milan e ha lavorato sia nei settori giovanili sia come allenatore di prime squadre negli Stati Uniti. Ha preso il posto di Dario Rocco, che guidava la squadra nel playout perso col Cagliari.

La prima squadra resta nelle mani di Allegri. Per le notizie sul campionato Primavera c’è la sezione dedicata alla Primavera del Napoli, mentre la rosa del Napoli 2026/27 elenca i giocatori della prima squadra.

Domande frequenti

Chi è Antonio Nocerino?

Antonio Nocerino è un ex centrocampista napoletano, nato nel 1985, che ha giocato tra le altre per Palermo e Milan. Dal 24 luglio 2026 guida la Primavera del Napoli come responsabile tecnico.

Dove ha giocato Antonio Nocerino?

Ha giocato per Avellino, Piacenza, Juventus, Palermo, Milan, Orlando City e Benevento, con alcuni prestiti, tra cui quello al West Ham.

Nocerino allena la prima squadra del Napoli?

No, allena la Primavera. La prima squadra è guidata da Massimiliano Allegri.