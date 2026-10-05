Napoli, almeno una buona notizia dall’infermeria: quattro rientri vicini, McTominay attende il via libera

Il Napoli torna al lavoro con qualche motivo in più per sorridere. Dopo i due giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri, gli azzurri sono pronti a riprendere gli allenamenti a Castel Volturno con lo sguardo già rivolto alla sfida contro il Frosinone, in programma sabato 10 ottobre. La settimana che conduce alla partita potrebbe portare infatti novità importanti sul fronte degli infortunati.

Marianucci e Giovane verso il rientro in gruppo

Le indicazioni più positive riguardano Alex Meret, Luca Marianucci e Giovane. Tutti e tre sono ormai vicini al ritorno a pieno regime con il resto della squadra e potrebbero rappresentare recuperi preziosi per Allegri.

Il loro rientro permetterebbe al tecnico di ampliare nuovamente le proprie scelte, soprattutto considerando il calendario che attende il Napoli nelle prossime settimane. Dopo una prima parte di stagione caratterizzata da diversi problemi fisici, con i recenti ko di Favasuli e Olivera, recuperare progressivamente tutti gli elementi della rosa sarà fondamentale per affrontare senza eccessive difficoltà la lunga serie di impegni.

Spinazzola, segnali positivi: può tornare a disposizione

Tra i giocatori più vicini al rientro c’è anche Leonardo Spinazzola. Il laterale ha proseguito il proprio percorso di recupero e le indicazioni raccolte in questi giorni sono incoraggianti.

Anche in questo caso, però, la parola definitiva spetterà allo staff medico e a quello tecnico. L’obiettivo è evitare qualsiasi forzatura e verificare giorno dopo giorno la risposta del giocatore al lavoro sul campo.

McTominay, il giorno decisivo per l’idoneità

Il discorso più delicato riguarda invece Scott McTominay. Lo scozzese si avvicina al momento più importante del proprio percorso di recupero dopo l’intervento effettuato lo scorso 8 settembre.

Il centrocampista dovrà affrontare la visita per ottenere l’idoneità agonistica. Sarà questo il passaggio decisivo per capire se potrà tornare concretamente a disposizione di Allegri.

Soltanto dopo il via libera medico il Napoli potrà valutare l’eventuale convocazione per la sfida contro il Frosinone. L’ipotesi di rivederlo almeno tra i convocati resta quindi legata all’esito degli accertamenti e alla sua condizione atletica.

Allegri aspetta rinforzi dall’infermeria

La situazione resta dunque in evoluzione, ma il quadro appare più incoraggiante rispetto alle scorse settimane. Il possibile recupero contemporaneo di Meret, Marianucci, Giovane e Spinazzola offrirebbe ad Allegri nuove alternative, mentre quello di McTominay avrebbe un peso ancora maggiore per la qualità e l’importanza dello scozzese nel centrocampo azzurro.

Il Napoli vuole arrivare alla sfida con il Frosinone nelle migliori condizioni possibili. I prossimi allenamenti a Castel Volturno saranno quindi fondamentali per verificare i progressi dei singoli e definire le scelte del tecnico.

L’infermeria azzurra inizia a svuotarsi: quattro giocatori sono vicini al rientro, mentre per McTominay sarà decisivo il responso medico. La partita del 10 ottobre potrebbe così regalare ad Allegri qualche importante alternativa in più.