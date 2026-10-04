Napoli, infortunio per Olivera con l’Uruguay: lesione all’inguine, torna in Italia

Mathias Olivera torna a Napoli, e non è una buona notizia: il terzino ha rimediato un problema muscolare in allenamento con la selezione dell’Uruguay, rimediando una lesione muscolare all’inguine, seppur di lieve entità. Suona l’allarme.

Olivera torna in Italia: lesione all’inguine in allenamento

L’infermeria del Napoli continua ad accogliere nuovi giocatori: dopo Favasuli, che starà fuori circa un mese e mezzo, anche Mathias Olivera è una vittima di questa sosta. Infatti, il classe ’97 ha lasciato il ritiro dell’Uruguay per recarsi in Italia e curare una lesione muscolare all’inguine, seppur di lieve entità. Non si tratta di un problema estremamente grave, ma sarà necessaria una fase di riabilitazione immediata agli ordini dello staff medico azzurro in seguito a questo problema accusato nel corso dell’allenamento della sua selezione in India. Sarà disponibile per la ripresa del campionato? Non facile, ma Allegri attende ulteriori esami e spera.