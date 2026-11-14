Costantino Favasuli è un terzino destro italiano del Napoli, dove è arrivato il 19 agosto 2026. È nato a Reggio Calabria il 26 aprile 2004, è alto 1,78 m e gioca di piede destro. Il Napoli lo ha preso dal Catanzaro in prestito con obbligo di riscatto. Il prestito è valido fino al 30 giugno 2027. Le presenze con il Napoli in questa stagione sono nel box statistiche più sotto.

Chi è Costantino Favasuli

Favasuli è un difensore, ma nasce come terzino destro e può giocare anche da esterno su entrambe le fasce. Ha 22 anni, ha cominciato nel settore giovanile dell’ASD Juventus Segato, la società in cui è rimasto fino al 2018. Quell’anno è passato alla Fiorentina, dove ha giocato nella Primavera e ha vinto due volte la Coppa Italia di categoria, nel 2020-21 e nel 2021-22, e una Supercoppa Primavera nel 2022.

La carriera prima del Napoli

Con la Fiorentina non ha mai giocato in prima squadra. Nel 2023 ha rinnovato il contratto con i viola fino al 2028 ed è stato mandato a fare esperienza in Serie B. Il 5 agosto 2023 è andato in prestito alla Ternana. Ha esordito tra i professionisti il 13 agosto 2023, a 19 anni, nella sconfitta in Coppa Italia a Salerno contro la Salernitana, e sei giorni dopo ha debuttato in Serie B contro la Sampdoria. In quella stagione ha giocato 28 partite di campionato, più due nei play-out, ma la Ternana è retrocessa in Serie C.

Il 4 luglio 2024 è passato al Bari, ancora in prestito, con diritto di riscatto. In Serie B ha giocato 29 partite e ha segnato il primo gol da professionista. Finita la stagione è rientrato alla Fiorentina, che il 29 luglio 2025 lo ha ceduto a titolo definitivo al Catanzaro, con un contratto di quattro anni. Nel 2025-26 ha giocato 36 partite di campionato e due gol, più cinque partite di play-off.

L’arrivo al Napoli

Il Napoli ha annunciato l’acquisto il 19 agosto 2026, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dal Catanzaro. Il club non ha comunicato le cifre dell’operazione. È stato il primo acquisto dell’estate di Massimiliano Allegri, con Giovanni Di Lorenzo titolare sulla fascia destra. Per le altre operazioni del club c’è l’archivio del calciomercato Napoli.

Le caratteristiche

Favasuli è un esterno di corsa e duttilità, adatto sia alla difesa a quattro sia al centrocampo a cinque. Il suo ruolo naturale è terzino destro, ma può essere schierato anche esterno a destra e a sinistra. Nel Napoli di Allegri è la seconda scelta dietro a Di Lorenzo e viene usato soprattutto a gara in corso.

Le statistiche in campionato, stagione per stagione

Presenze, gol e assist da Transfermarkt. Le stagioni in Serie B sono quelle di regular season, senza play-off e play-out. Le prime tre righe sono quelle della Primavera della Fiorentina, che non ha mai giocato in prima squadra. La riga della stagione in corso e il totale con il Napoli si aggiornano da soli con i dati di ESPN.

Stagione Club Campionato Presenze Gol Assist 2020-21 Fiorentina Primavera Primavera 1 3 0 0 2021-22 Fiorentina Primavera Primavera 1 24 2 1 2022-23 Fiorentina Primavera Primavera 1 30 0 2 2023-24 Ternana (prestito) Serie B 28 0 1 2024-25 Bari (prestito) Serie B 29 1 1 2025-26 Catanzaro Serie B 36 2 7 2026-27 (in corso) Napoli Serie A 2 0 1 Totale Napoli Serie A 2 0 1

Gli ultimi due anni

Nel 2025-26 ha giocato in Serie B con il Catanzaro: 36 partite di campionato, due gol e sette assist. A fine estate è arrivato il passaggio in Serie A. Nel 2026-27 ha esordito con il Napoli il 9 settembre in Champions League, nella sconfitta per 1-0 contro l’Arsenal, subentrando a Politano. Quattro giorni dopo, il 13 settembre, ha debuttato in Serie A nel 1-0 al Bologna e ha fornito un assist a Lobotka.

Il 1 ottobre 2026, nella partita dell’Under 21 in Armenia, si è fatto male. Il Napoli ha comunicato una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Le stime sui tempi di recupero indicavano uno stop di circa un mese e mezzo, due mesi. Il 10 novembre il club ha spiegato che Favasuli, ancora in fase di recupero, avrebbe lavorato parzialmente con il gruppo dalla seduta di sabato 14 novembre.

Statistiche Serie A 2026/27

2 Presenze

0 Gol

1 Assist

Entrato dalla panchina 2 volte

Tiri (in porta) 3 (3)

Falli commessi / subiti 1 / 0

Ammonizioni / espulsioni 0 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 14 Nov 2026, 11:35.

La rosa completa è nella pagina dedicata alla rosa del Napoli 2026/27. L’infortunio ha tolto minuti proprio nelle settimane in cui il Napoli ha avuto più assenze in difesa.

Favasuli in Nazionale

Ha giocato due partite con l’Italia Under 19 nel 2022, entrambe contro l’Ungheria. Con l’Under 21 ha esordito il 26 marzo 2026, nel 4-0 alla Macedonia del Nord a Empoli, e ha giocato un’altra partita il 1 ottobre 2026, in Armenia. Con la Nazionale maggiore ha debuttato il 3 giugno 2026, da titolare, nella vittoria per 1-0 sul Lussemburgo, e ha giocato una seconda partita il 7 giugno in Grecia, entrando dalla panchina. In Nazionale maggiore ha due presenze e nessun gol.

Domande frequenti

Quando è arrivato Favasuli al Napoli?

Il 19 agosto 2026, dal Catanzaro, in prestito con obbligo di riscatto.

Che ruolo gioca Costantino Favasuli?

È un terzino destro, ma può giocare anche come esterno su entrambe le fasce. Nel Napoli è l’alternativa a Di Lorenzo.

Quando torna dall’infortunio?

Dopo la lesione del 1 ottobre le stime parlavano di uno stop di circa un mese e mezzo, due mesi. Da sabato 14 novembre lavora parzialmente con il gruppo, ma non risulta una data ufficiale di rientro in partita.