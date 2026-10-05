Napoli-Giugliano, salta l’allenamento congiunto di domani: il nuovo piano del club

L’allenamento congiunto tra Napoli e Giugliano, inizialmente previsto per domani alle ore 15:00 a Castel Volturno, non si terrà più. Al suo posto, gli azzurri svolgeranno una regolare seduta di allenamento.
Napoli-Giugliano, niente allenamento congiunto
Alla fine, il Napoli domani non scenderà in campo per un allenamento congiunto con il Giugliano, ma per una regolare seduta d’allenamento. La presenza di pochissimi azzurri a Castel Volturno ha convinto Allegri e il club a un cambio di programma rispetto ai piani iniziali. Nessun test quindi per gli azzurri rimasti a Napoli, in attesa del ritorno imminente dei vari nazionali previsto nei prossimi due giorni.