Lang, messaggio al Napoli: “Devo adattarmi e crescere. L’Ajax mi voleva davvero”

Noa Lang fa il punto sul suo momento tra Napoli e Nazionale olandese. L’esterno azzurro ha parlato ai media del proprio paese dopo la vittoria dell’Olanda sulla Serbia, raccontando le sensazioni vissute durante la sosta e soffermandosi anche sul percorso di adattamento alla squadra di Max Allegri. Il classe 1999 ha inoltre confermato un importante retroscena di mercato: in estate l’Ajax aveva fatto un tentativo concreto per riportarlo ad Amsterdam.

Lang e il Napoli: “Devo adattarmi alla filosofia di gioco”

L’esterno offensivo non ha voluto approfondire troppo il momento vissuto a Napoli, ma ha comunque indicato chiaramente quale sia il prossimo obiettivo della sua esperienza in azzurro: assimilare il sistema di gioco e continuare a crescere.

“Come ho già avuto modo di dire qualche giorno fa, non è mia intenzione approfondire troppo discorsi legati al Napoli, in questo momento. Voglio però portarmi dietro tutta la positività accumulata in queste partite con l’Olanda. Di sicuro so che dovrò adattarmi alla filosofia di gioco del Napoli per crescere ancora: la tattica e l’impostazione lì sono diverse rispetto alla Nazionale, il Napoli non è come l’Olanda e compiere questo step è il mio prossimo obiettivo per fare il salto di qualità”.

Olanda-Serbia, Lang ritrova la maglia da titolare

La sosta per le Nazionali ha permesso a Lang di ritrovare continuità e fiducia. Dopo essere entrato a gara in corso contro la Grecia, l’esterno è partito dal primo minuto nella sfida contro la Serbia, tornando a giocare anche nello stadio che aveva conosciuto durante la sua esperienza al PSV.

“È stato davvero bellissimo ritornare a calpestare il prato di quello che era il mio stadio quando vestivo la maglia del PSV. Non era per niente semplice affrontare una Serbia così chiusa, disposta con un blocco basso che ci ha concesso pochissimi spazi per trovare la giocata illuminante”.

Lang ha poi sottolineato l’importanza della fiducia ricevuta dal commissario tecnico:

“Sono contento di essere partito dall’inizio: evidentemente la prova positiva offerta contro la Grecia, quando ero subentrato a gara in corso, ha convinto il CT a darmi fiducia”.

Il retroscena di mercato: l’Ajax voleva riportare Lang in Olanda

Nel corso dell’intervista è emerso anche un retroscena relativo all’ultima sessione di mercato. L’Ajax aveva infatti valutato concretamente la possibilità di riportare Lang in Olanda, provando a convincere il Napoli a lasciarlo partire.

Lo stesso giocatore ha confermato che non si è trattato soltanto di un semplice sondaggio:

“L’Ajax? Era una pista assolutamente concreta durante la sessione estiva. Ci ho riflettuto molto prima di prendere una decisione, ma alla fine le cose sono andate diversamente e non è stato possibile concretizzare il trasferimento. Mentirei se dicessi che non erano loro il club fortemente interessato a me”.

Lang, il Napoli resta la prossima sfida

Il trasferimento all’Ajax non si è quindi concretizzato e Lang è rimasto a disposizione del Napoli. Ora l’obiettivo dell’esterno è trasferire anche in azzurro le sensazioni positive raccolte con la Nazionale e completare il processo di adattamento al calcio e alle richieste del club partenopeo.

La duttilità offensiva e la capacità di puntare l’uomo restano caratteristiche importanti per il progetto del Napoli. Lang, intanto, ha indicato la strada: adattarsi alla nuova filosofia, trovare continuità e trasformare il talento in un rendimento sempre più costante.