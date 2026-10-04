McTominay al Real Madrid: Mourinho lo vuole fortemente, la posizione del Napoli

Scott McTominay diventa la pedina di scambio del mercato europeo? Mourinho lo vuole al Real Madrid, il Napoli per lui chiede almeno 70 milioni, ma il rinnovo è bloccato: l’entourage pretende 9 milioni annui, De Laurentiis offre massimo 7.

McTominay al Real Madrid: Mourinho bussa davvero

La situazione contrattuale del centrocampista scozzese è entrata in una fase critica. Il club partenopeo e l’agente del giocatore sono fermi su posizioni inconciliabili da settimane. McTominay, corteggiato da squadre internazionali di primo livello, sa di poter sfruttare questa leva negoziale per ottenere condizioni economiche migliori.

Il Real Madrid di Mourinho rappresenta esattamente il tipo di opportunità che un calciatore di questo profilo non può ignorare: una grande europea con capacità di spesa illimitata.

De Laurentiis ha tracciato una linea netta sulla questione salariale. La società napoletana non intende superare il tetto dei 6-7 milioni di euro a stagione, indipendentemente dalla reputazione del giocatore o dalla pressione del mercato. Questa fermezza riflette una strategia precisa: mantenere equilibrio nei bilanci e coerenza interna nella gestione stipendiale. Il presidente non scende a compromessi su questo fronte.

McTominay: la valutazione è di almeno 70 milioni

Quale scenario è più probabile? Piuttosto che perdere il giocatore a parametro zero nel 2028, il Napoli potrebbe accelerare la cessione nell’estate 2027. Una vendita a 70 milioni risolverebbe il conflitto economico e consentirebbe al club di reinvestire su profili più disposti ad accettare i vincoli salariali imposti. Mourinho e il Real Madrid potrebbero essere gli acquirenti ideali per questa operazione.

Il contratto di McTominay scade nel giugno 2028, dunque il Napoli ha ancora margine temporale per trovare una soluzione. Tuttavia, ogni mese di negoziato fallito avvicina pericolosamente la scadenza e riduce il valore di mercato del centrocampista. I Blancos seguono la situazione con attenzione: se l’intesa non arriva, Mourinho potrebbe affondare il colpo con un’offerta ufficiale già in gennaio.

La decisione finale spetta a De Laurentiis. Rinnovare a 9 milioni è fuori discussione. Trattenere McTominay fino a giugno 2028 rischia di trasformare un asset pregiato in una minusvalenza. Cederlo ora a 70 milioni al Real Madrid rappresenta l’opzione più razionale per il Napoli e consentirebbe al club di competere per nuovi innesti in mediana.