Difensore centrale di Livorno, classe 2004, è al Napoli dal 1 luglio 2025: carriera, statistiche stagione per stagione e le prime presenze del 2026-27.

Luca Marianucci è un difensore centrale italiano del Napoli, dove gioca dal 1 luglio 2025. È nato a Livorno il 23 luglio 2004, è alto circa 1,86 m ed è arrivato in azzurro dall’Empoli. Le presenze della stagione in corso sono nel box statistiche più sotto.

Chi è Luca Marianucci

Marianucci ha 22 anni ed è un difensore centrale. Da ragazzo giocava a centrocampo e solo dopo è stato arretrato in difesa. Oggi può giocare anche da terzino o da esterno in una difesa a tre. Con la Nazionale Under 21 ha giocato quattro partite e ha segnato un gol.

La carriera prima del Napoli

La prima esperienza tra i professionisti è stata in Serie C, al Pro Sesto, dove è arrivato in prestito dall’Empoli il 1 settembre 2023. Nel 2023-24 ha giocato 32 partite di campionato, ma la squadra è retrocessa in Serie D. Tornato all’Empoli, ha esordito in Coppa Italia il 10 agosto 2024 nel 4-1 al Catanzaro, con un assist, e in Serie A il 4 novembre 2024, da subentrato, nella vittoria per 1-0 sul Como. Aveva 20 anni.

Il 26 febbraio 2025 ha segnato il rigore decisivo nella Coppa Italia contro la Juventus, che ha portato l’Empoli in semifinale per la prima volta. In quella stagione ha giocato 18 partite di Serie A.

L’arrivo al Napoli

Il Napoli lo ha acquistato dall’Empoli: l’operazione è stata annunciata a giugno 2025 ed è diventata effettiva il 1 luglio. Il club non ha comunicato le cifre dell’operazione. Ha esordito in azzurro il 28 settembre 2025, da titolare, nella sconfitta per 2-1 sul campo del Milan. Nel 2025-26 con il Napoli ha giocato due partite di Serie A e figura tra i vincitori della Supercoppa italiana, vinta dagli azzurri a Riad il 22 dicembre 2025.

Il 31 gennaio 2026 è passato al Torino con un prestito secco fino al 30 giugno. Ha esordito con i granata il 1 febbraio, da titolare, nell’1-0 sul Lecce, e ha chiuso con 10 partite di Serie A. Il Torino non lo ha confermato e a fine giugno è rientrato a Napoli. Per le altre operazioni di mercato c’è l’archivio del calciomercato Napoli.

Le caratteristiche

Marianucci è un centrale alto 1,86 m, nato centrocampista e poi spostato in difesa. Può giocare sia in una linea a quattro sia in una a tre, come terzino o come esterno. Nel Napoli di Allegri finora è stato usato poco, tra infortunio e scelte di rotazione.

Le statistiche in campionato, stagione per stagione

Presenze, gol e assist da Transfermarkt. La prima riga è quella della Primavera dell’Empoli. La riga della stagione in corso e il totale con il Napoli si aggiornano da soli con i dati di ESPN.

Stagione Club Campionato Presenze Gol Assist 2022-23 Empoli Primavera Primavera 1 25 2 0 2023-24 Pro Sesto (prestito) Serie C 32 0 1 2024-25 Empoli Serie A 18 0 0 2025-26 Napoli Serie A 2 0 1 2025-26 Torino (prestito) Serie A 10 0 0 2026-27 (in corso) Napoli Serie A 2 0 0 Totale Napoli Serie A 4 0 1

Gli ultimi due anni

Dopo il prestito al Torino, l’estate 2026 è cominciata male. Il Napoli ha comunicato una lesione di alto grado al collaterale mediale del ginocchio sinistro, rimediata nell’amichevole contro il Celta Vigo di inizio agosto 2026, finita 1-1. Marianucci è rientrato in gruppo a inizio ottobre ed era disponibile per la partita casalinga con il Frosinone.

La prima presenza stagionale è arrivata il 28 ottobre, nel 4-1 al Monza: è entrato all’inizio del secondo tempo al posto di Rrahmani. Il 1 novembre Allegri lo ha schierato titolare a Torino contro la Juventus, in coppia con Rafa Marin, ma al 75′ è stato espulso per doppia ammonizione. La partita è finita 2-0 per la Juventus. Il 2 novembre si è saputo che non poteva essere inserito nella lista UEFA per la Champions League: il Napoli aveva già usato l’unica sostituzione consentita, quella di Favasuli con Giovane.

Statistiche Serie A 2026/27

2 Presenze

0 Gol

0 Assist

Entrato dalla panchina 1 volte

Tiri (in porta) 0 (0)

Falli commessi / subiti 2 / 0

Ammonizioni / espulsioni 0 / 1

Fonte: ESPN. Dati letti il 14 Nov 2026, 11:35.

La rosa completa è nella pagina dedicata alla rosa del Napoli 2026/27.

Marianucci in Nazionale

Con l’Italia Under 21 ha esordito il 5 settembre 2025, da titolare, nel 2-1 al Montenegro a La Spezia. Quattro giorni dopo, il 9 settembre, ha segnato a Bitola il gol del 1-0 sulla Macedonia del Nord. Ha giocato anche il 10 ottobre 2025 contro la Svezia, finita 4-0 a Cesena, e il 14 ottobre contro l’Armenia, vinta 5-1 a Cremona. Non risultano convocazioni con la Nazionale maggiore.

Domande frequenti

Quando è arrivato Marianucci al Napoli?

Il 1 luglio 2025, dall’Empoli. Nel gennaio 2026 è stato mandato in prestito al Torino ed è rientrato in estate.

Che ruolo gioca Luca Marianucci?

È un difensore centrale, ma può giocare anche da terzino o da esterno in una difesa a tre.

Quando scade il contratto di Marianucci?

Il Napoli non ha comunicato la scadenza del contratto.