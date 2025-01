Ribaltone Napoli, proposta inviata: sta accadendo di tutto

Ultimissime – Sul Napoli, in attesa della prossima gara contro la Roma, bisogna segnalare un importante aggiornamento di calciomercato.

La prossima gara di campionato del Napoli di Antonio Conte sarà quella di domenica contro la Roma. Allo Stadio Olimpico, infatti, gli azzurri dovranno giocare una sfida che può dire molto sull’intera lotta scudetto.

Anche perché l’Inter di Simone Inzaghi giocherà due ore prima il derby contro il Milan. Ma prima di questo turno di campionato, di fatto, bisogna segnalare l’ennesimo colpo di scena di mercato in casa Napoli.

Calciomercato, Il Napoli ci prova per Saint-Maximin: ecco tutti gli aggiornamenti

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Fabrizio Romano, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, il club partenopeo ha contattato l’Ah-Ahli per Saint-Maximin. Il Napoli, di fatto, avrebbe inviato al club saudita un’offerta di prestito per l’ex giocatore del Newcastle.

Da segnalare che Saint-Maximin è sì di proprietà dell’Ah-Ahli, ma sta giocando in questa stagione in prestito al Fenerbahce (3 gol e 4 assist in 24 presenze). Ricordiamo che il Napoli, oltre a Garnacho, sta seguendo anche Amuzu dell’Anderlecht. Nelle prossime ore, dunque, ci saranno sicuramente delle novità.