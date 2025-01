Amuzu al Napoli, c’entra Lukaku: la scelta di Conte

Ultime calcio Napoli – Mentre la squadra si prepara per il prossimo impegno di campionato, la società continua a cercare rinforzi sul mercato.

Il Napoli continua a volare dal punto di vista delle prestazioni e dei punti conquistati. La cessione di Kvara però si fa sentire e la società continua a lavorare sul mercato alla ricerca di un degno sostituto. I nomi sono sempre quelli di Garnacho e Adeyemi, due sicuri top player che farebbero la differenza nel campionato italiano, ma che le società di appartenenza non sembrano aver intenzione di cedere, almeno in questa sessione di mercato.

Amuzu-Napoli, è intervenuto Lukaku per convincerlo: via libera di Conte

Ecco perché Manna ha iniziato a sondare altre piste. Una di queste è Francis Amuzu, esterno ghanese di 25 anni, naturalizzato belga e in forza all’Anderlecht. Il noto giornalista Sacha Tavolieri ha riportato sul suo profilo ufficiale di X che gli azzurri si sono inseriti per la corsa al giocatore che era ormai promesso sposo al Gremio.

Lo stesso Romelu Lukaku si sarebbe messo in contatto con lui per convincerlo a scegliere il Napoli e tranquillizzarlo sul fatto di dover essere il sostituto di Kvara. Ad oggi dunque è un 50 e 50 tra Napoli e Gremio, con Francis che doveva prendere un volo per il Brasile a breve, ma che ora si è preso qualche ora per pensarci. Lo stesso Conte avrebbe dato il via libera all’operazione.

Il club brasiliano avrebbe offerto al giocatore 2 milioni di dollari netti per i prossimi due anni, mentre all’Anderlecht andrebbero 1,2 milioni di euro. Il Napoli, invece, avrebbe proposto tre anni di contratto con uno stipendio simile a quello che percepisce nel team belga.

Mentre il club azzurro dovrebbe elargire all’Anderlecht circa 2 milioni di euro. C’è, dunque, da attendere un po’ per capire come finirà questa trattativa.