Che il Napoli possa davvero andare a chiudere per Allan Saint-Maximin? Ecco come stanno le cose, arrivano le ultime sull’affare per il francese.

Il nome di Allan Saint-Maximin è emerso in queste ore per il mercato del Napoli. Ad oggi è uno dei nomi caldi, considerando che arrivare ad Alejandro Garnacho si è rivelato più complicato del previsto. L’argentino probabilmente non si muoverà da Manchester, anche per una rinnovata fiducia dimostrata anche pubblicamente da Ruben Amorim, allenatore dei red devils.

Il Napoli ha provato ad aprire nuove porte. Una di queste porte in Belgio dove Francis Amuzu poteva andare al Gremio ma, con il sopraggiungere dell’interesse del Napoli, ha deciso di bloccare tutto ed aspettare la squadra partenopea. C’è ancora molto da fare e da capire, gli ultimi giorni di mercato saranno molto intensi.

Napoli calcio notizie – Colpo Saint-Maximin, le difficoltà dell’affare

E cosi si è arrivati al nome di Allan Saint-Maximin, di proprietà dell’Al Ahli ma attualmente in forza al Fenerbahce in Turchia. Matteo Moretto, giornalista di Relevo, ha dato le ultime ai microfoni di Radio Marte, cercando di delineare un quadro attorno al calciatore francese.

“Ha un contratto con l’Al-Ahli, ma i tempi sono stretti anche per le date del mercato saudita. E’ in prestito al Fenerbache, vediamo… Sono ore veramente caldissime, perché sta succedendo tutto e il contrario di tutto”, le parole del giornalista.ì