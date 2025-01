Giacomo Raspadori potrebbe lasciare Napoli in questa sessione di mercato: in queste ore è arrivata la decisione definitiva dell’Atalanta.

Il mercato in uscita del Napoli è terminato? Nelle ultime ore di mercato potrebbe ancora muoversi qualcosa, soprattutto se sulla scrivania di Giovanni Manna dovesse arrivare una proposta importante per uno degli elementi della rosa azzurra che ha trovato meno spazio fino a questo momento.

Giacomo Raspadori è uno dei giocatori azzurri che ha trovato poco minutaggio fino a questo momento. Il suo futuro potrebbe proseguire lontano da Napoli, ma molto dipenderà da quello che sarà il reale interesse di potenziali squadra interessate.

Negli scorsi giorni si è parlato di un possibile interesse dell’Atalanta, che si sta guardando intorno anche per ottemperare all’infortunio di Lookman. In queste ore sarebbe arrivata la decisione definitiva della Dea.

Calciomercato Napoli 24 – Cessione Raspadori, la decisione dell’Atalanta

L’Atalanta ha bisogno di fare in fretta, e per questo si sta cercando la soluzione migliore proprio in queste ore. Raspadori, come detti, è stato uno dei primi ad essere indicato come colpo papabile per Gasperini.

In queste ore, però, sarebbe arrivata una brusca frenata, con il club bergamasco che avrebbe preso una decisione definitiva. A rivelarlo è Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, attraverso il suo sito ufficiale.

“L’Atalanta continua a lavorare per arrivare a Daniel Maldini. I nerazzurri hanno avuto nuovi contatti col Monza. Nonostante l’intenzione del club brianzolo fosse quella di non cederlo, i bergamaschi stanno cercando di raggiungere un’intesa.

Il classe 200 1 arriverebbe dopo l’infortunio di Lookman, che lo terrà fuori per le prossime settimane. Intanto, sempre in quel reparto, l’Atalanta è vicina alla partenza di Zaniolo, che va sempre più verso la Fiorentina”.