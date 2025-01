Deciso l’arbitro di Roma-Napoli: una sola sconfitta con questo fischietto

Calcio Napoli Ultimissime – Sono ufficiali le designazioni arbitrali della 33a giornata di Serie A: ecco chi sarà il direttore di gara all’Olimpico

L’AIA ha comunicato gli arbitri e gli assistenti delle 10 gare della 33a giornata di Serie A. Particolare la scelta su Chiffi, direttore di Napoli-Juventus non di certo impeccabile, che arbitrerà il derby di Milano in programma a San Siro.

Il Napoli, invece, sarà arbitrato da Michael Fabbri. Il fischietto della sezione di Ravenna ha già avuto modo di dirigere una gara degli azzurri in questa stagione ed è arrivata un’importante vittoria contro il Torino, grazie alla rete di McTominay.

In generale, con Fabbri arbitro, il Napoli ha perso solo in un’occasione: era il 24 gennaio del 2021 e la squadra di Gattuso affrontava il Verona di Ivan Juric che si impose 3-1 in casa. In totale, in 15 partite il bilancio è piuttosto positivo, diviso a metà tra vittorie e pareggi: 7 successi del Napoli, 7 pareggi e una sola sconfitta.

La gara si disputerà domenica 2 febbraio all’Olimpico di Roma alle ore 20:45. Di seguito l’intera squadra arbitrale decisa dall’AIA:

ARBITRO: FABBRI

ASSISTENTI: BINDONI – TEGONI

IV: FELICIANI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: ABISSO