Comuzzo al Napoli, accordo vicino: ecco cosa manca

In arrivo importanti aggiornamenti sull’arrivo al Napoli del centrale Comuzzo, accordo vicino con la Fiorentina.

Il calciomercato del Napoli si appresta a regalare importanti sorprese ai tifosi azzurri. In seguito all’arrivo di Hasa e Billing, i partenopei sono alla ricerca di un sostituto di Kvaratskhelia e non solo. Nella lista dei desideri di Manna, infatti, appare anche Pietro Comuzzo. Dopo i primi dialoghi con la Fiorentina, emergono dettagli imperdibili: accordo sempre più vicino.

Mercato Napoli, si avvicina Comuzzo: le cifre

Pietro Comuzzo è vicino a vestire la maglia del Napoli. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, infatti, gli azzurri starebbero limando i dettagli dell’ultima offerta da inviare alla Fiorentina. Di seguito quanto riportato sull’account X del giornalista:

“Il Napoli ha offerto un prestito biennale con obbligo di riscatto a 25 milioni di euro più 5 di bonus. La distanza è di pochi milioni, con la Fiorentina che vorrebbe arrivare a 35 milioni”.

Giovanni Manna fa sul serio per il centrale classe 2005. Un importante rinforzo in ottica futura che scalda gli animi della piazza napoletana. L’exploit di Comuzzo non è passato inosservato e il Napoli intende realizzare il super colpo. Nelle prossime ore si attendono nuovi aggiornamenti.