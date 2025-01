Colpo per la difesa, ritorna in auge Comuzzo: c’è anche una new entry

Calciomercato Napoli ultimissime – Entrano nel vivo le operazione del club di De Laurentiis in questi ultimi giorni della sessione invernale di riparazione.

Sono giornate calde, le ultimissime, per il calciomercato della SSC Napoli, con tante situazioni ancora aperte e da risolvere prima che sia il gong a chiudere le porte della sessione di gennaio. È chiaro che il tempo stringe, motivo per cui il club azzurro è chiamato a dare un segnale importante a tutta la piazza: in ballo, c’è il calciatore che potrebbe sostituire Khvicha Kvaratskhelia. Si complica, a tal proposito, la pista che porta a Karim Adeyemi (qui per le ultime novità), così come resta complicata quella che potrebbe portare invece ad Alejandro Garnacho.

A fare il punto della situazione è il giornalista Gianluca Di Marzio che, ai microfoni di Sky Sport, ha spiegato tutte quelle che possono essere le mosse del club di Aurelio De Laurentiis in questi ultimi giorni di calciomercato. Per quanto riguarda il colpo sugli esterni, il tutto resta vincolato alle speranze, seppur residue, di accaparrarsi uno dei due nomi citati in precedenza. In caso negativo, potrebbe esserci la volontà da parte della SSC Napoli di puntare a un prestito importante. “La società sta sondando il mercato per capire eventuali occasioni“, ha spiegato Di Marzio.

Ultimissime calciomercato Napoli, il punto tra attacco e difesa

Quali saranno i prossimi colpi del Napoli in questi ultimi giorni di calciomercato? I tifosi ormai sono in spasmodica attesa, con la speranza che possa sbloccarsi qualcosa a breve. Oltre al colpo in attacco, occhi puntati anche sulla difesa, con il nome di Comuzzo che ritorna nuovamente d’attualità.

Di seguito, quanto riportato dal sito del giornalista Gianluca Di Marzio:

“Per quanto riguarda la retroguardia, in particolare, gli azzurri continuano a seguire Pongracic e Comuzzo della Fiorentina. Ci sono stati nuovi contatti con la viola per Pongracic, mentre è stato fatto un nuovo tentativo per il centrale azzurro. Manna e De Laurentiis sarebbero pronti a chiudere già a gennaio facendo un investimento, ma i toscani non aprono alla sua partenza. Negli scorsi giorni il club di Commisso ha già respinto un’offerta da 20 milioni di euro per il suo cartellino”.

Calciomercato SSC Napoli, c’è anche l’idea Nelsson

In queste ore, però, si rincorrono le voci di mercato con protagonista il Napoli, molto attivo in queste ore anche per cercare un difensore centrale, oltre all’attaccante. Arrivano novità anche dal giornalista Matteo Moretto, secondo cui tra i nomi tenuti in considerazione dal club azzurro c’è anche Victor Nelsson, giocatore di proprietà del Galatasaray.

In Turchia dal 2021, il nazionale danese ha totalizzato con il club ben 126 presenze, condite da quattro reti. Nelsson nasce come centrocampista difensivo, ma la sua duttilità lo rende molto utile anche sulla linea dei difensori.