Napoli su Adeyemi e Garnacho, contatti continui: svelata la prorità

Calciomercato – In casa Napoli, dopo la vittoria sulla Juve, bisogna segnalare una novità di mercato su Adeyemi e Garnacho.

Il Napoli, dopo il match vinto al Gewiss Stadium contro l’Atalanta, ha battuto anche la Juventus. Sabato scorso, infatti, gli azzurri hanno sconfitto per 2-1 la squadra guidata da Thiago Motta, rafforzando così il proprio primato in classifica.

Archiviato il match contro la Juve, Conte ha dato la bellezza di tre giorni di riposo ai suoi giocatori che, però, domani hanno di fronte a loro una doppia seduta di allenamento. Anche perché il Napoli deve giocare un altro big match, ovvero quello di domenica prossima contro la Roma. Tuttavia, in attesa del match contro la squadra di Ranieri, bisogna segnalare una novità di mercato.

Napoli, contatti continui per Adeyemi e Garnacho: ecco gli ultimi dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, è stata una giornata di contatti continui per il Napoli. Giovanni Manna ha sia sentito Adeyemi, per convincerlo ad accettare l’offerta azzurra, che il Manchester United per fargli abbassare le pretese per Alejandro Garnacho.

Sul fronte Raspadori, invece, il Napoli ha deciso di non volerlo vendere, anche perché le priorità sono quelle di trovare il sostituto di Kvaratskhalia e di prendere un difensore. Sull’ex Sassuolo ci sono Marsiglia e West Ham. I partenopei seguono anche Fagioli, ma solo in caso di prestito.