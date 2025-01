Brutte notizie in casa Napoli con l’infortunio di Olivera: spunta un vecchio pallino per sostituirlo grazie al mercato.

Il Napoli costretto ad andare sul mercato. Dopo l’infortunio di Mathias Olivera, infatti, per Giovanni Manna si è aperta la necessità di accendere nuovamente i riflettori su un ruolo particolare e per il quale non è semplice trovare soluzioni

Mercato Napoli – Infortunio Oliera, Manna pensa di nuovo a Biraghi

Secondo quanto riportato questa mattina dal ‘Corriere dello Sport’, il Napoli starebbe tornando nuovamente su un vecchio obiettivo per andare ad ottemperare all’infortunio di Olivera che, ad oggi, risulta essere molto pesante per le dinamiche di Antonio Conte.

“Se per Pongracic dovessero diventare insormontabili gli ostacoli che la Fiorentina continua a seminare sul cammino del Napoli, perchè la Viola non ha intenzione di cederlo in prestito e la richiesta è estremamente alta (base di partenza intorno ai 20 milioni), il Napoli potrebbe anche pensare di tornare su un mancino. Un vecchio obiettivo: tipo Cristiano Biraghi, anche lui alla Fiorentina, in rottura con Palladino. Idee, per il momento soltanto idee”.