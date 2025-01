Sorpresa Napoli, l’azzurro può dire addio a gennaio: pronto l’assalto!

Antonio Conte potrebbe perdere un’altra pedina nel mercato di gennaio. Infatti, un club starebbe preparando l’assalto ad un azzurro.

Il mercato di gennaio è spesso imprevedibile, motivo per il quale Antonio Conte potrebbe perdere l’ennesimo calciatore importante. Ad oggi, il Napoli è tra le società più attive sul mercato invernale ma non solo per quel che riguarda i colpi in entrata. Infatti, dopo aver detto addio a Kvaratskhelia, i partenopei potrebbero cedere un altro giocatore. Nelle prossime ore, potrebbe arrivare un’offerta inaspettata.

Raspadori nel mirino della Roma: addio a gennaio?

Il futuro di Giacomo Raspadori continua ad essere in bilico. Il calciatore del Napoli non è un protagonista nella squadra di Antonio Conte, ma al tempo stesso nutre della fiducia del tecnico. Ormai da diverse settimane, tante voci allontanano sempre più l’ex Sassuolo dalla Campania.

In realtà, la rete contro il Venezia sembrava aver risolto “tutti” i problemi, ma il futuro resta fortemente in bilico. Come riportato da “Calciomercato.com” nelle ultime ore è stato registrato un forte interessamento da parte della Roma. Il club giallorosso vive un periodo felice dopo l’inizio drammatico, motivo per il quale vorrebbe mettere a segno un colpo importante. Non a caso, verrà fatto l’ennesimo tentativo ma l’affare resta complesso.

La trattativa non è semplice e la “colpa” è di Antonio Conte. Sebbene il tecnico non impieghi spesso Giacomo Raspadori, quest’ultimo sarebbe centrale nel suo progetto. Infatti, va ricordato che il tecnico del Napoli ha posto un vero e proprio veto sulla cessione dell’ex Sassuolo. Tutto ciò, ovviamente, sottolinea la fiducia dell’allenatore nei confronti dell’attaccante.

I numeri di Raspadori in questa stagione

Giacomo Raspadori non è uno dei protagonisti del Napoli. Tale affermazione è ormai risaputa, ma ciò nonostante l’attaccante riveste un ruolo importante nello scacchiere di Antonio Conte. Il tecnico salentino ha chiuso le porte ad una possibile cessione, ma intanto i minuti a disposizione del giocatore son sempre meno.

Non a caso, lo stesso calciatore non sarebbe affatto felice dello scarso minutaggio a sua disposizione. Quindi, è possibile intuire che accetterebbe volentieri un trasferimento altrove. A far “rammaricare” ancor più Giacomo Raspadori sono i suoi numeri: solo 11 presenze in Serie A e 3 in Coppa Italia con una sola rete al passivo.

Tutto ciò, sottolinea le difficoltà dell’ex Sassuolo. Quest’ultimo, riveste un ruolo chiave anche nel panoramica calcistico italiano, ma negli ultimi mesi sembrerebbe esser diventato un “talento inesploso”.