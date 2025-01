Napoli-Udinese, info e dettagli per l’acquisto dei biglietti: l’annuncio del club

Negli ultimi minuti, il Napoli ha reso nota la modalità di acquisto dei biglietti per il match contro i friulani. Di seguito le info.

Il Napoli sfiderà l’Udinese il prossimo 9 febbraio nel match che andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona. Proprio per il match contro i friulani c’era molta attesa per l’annuncio legato alla vendita dei biglietti. Infatti, la società azzurra ha comunicato tutte le info tramite un comunicato ufficiale.

La vendita dei biglietti sarà divisa in due diverse fasi. Di seguito il comunicato della società azzurra che spiega le modalità e le tempistiche per l’acquisto dei tagliandi.

Napoli-Udinese, biglietti in vendita da domani: le ultime

La società azzurra tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale ha spiegato le modalità d’acquisto dei biglietti e non solo. Di seguito l’annuncio.

“SSC Napoli comunica che a partire dalle ore 12:00 di martedì 28 Gennaio 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Udinese, sfida valida per la 24° giornata di Serie A, che si disputerà nel weekend del 9 febbraio 2025 allo Stadio Diego Armando Maradona. Data e orario della partita verranno comunicate dalle autorità competenti nei prossimi giorni”. “La vendita dei biglietti, disponibile esclusivamente online, si articola in due fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Fidelity Card; la seconda fase (Fase 2), di vendita libera aperta a tutti”. PREZZI I prezzi per la partita Napoli vs Udinese saranno i seguenti: Settore Fidelity Card Vendita Libera CURVE INFERIORI 14 € 20 € CURVE SUPERIORI 35 € 40 € DISTINTI INFERIORI 40 € 50 € DISTINTI SUPERIORI 50 € 60 € DISTINTI SUPERIORI PREMIUM 60 € 70 € TRIBUNA NISIDA 65 € 75 € TRIBUNA POSILLIPO 80 € 95 € TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM 95 € 110 €

Le modalità di vendita dei tagliandi

Il club azzurro, oltre ai prezzi inseriti nella tabella, ha spiegato anche le diverse modalità di vendita dei tagliandi. Di seguito il comunicato completo.

FASE 1 – PREVENDITA FIDELITY SSC NAPOLI – FAN STADIUM CARD “Dalle ore 12:00 di martedì 28 Gennaio 2025 e fino alle ore 23:59 di giovedì 30 Gennaio (ovvero, in ogni caso, fino ad esaurimento posti), i possessori di Fidelity Card “SSC Napoli Fan Stadium Card” potranno acquistare online fino ad un massimo di 4 biglietti in prevendita.

Naturalmente, come accade per ogni match, in caso di disponibilità residua di biglietti al termine della Fase 1 partirà la vendita libera. Quest’ultima, sarà attiva dal giorno 31 gennaio alle ore 12.00. Ovviamente, proseguirà fino ad esaurimento scorte dei tagliandi disponibili.