“Io so bene cosa vorrebbe Conte”: l’ex azzurro lancia un messaggio al Napoli!

La stagione del Napoli prosegue al meglio con il primo posto in classifica. Intanto, però, un ex azzurro ha voluto lanciare un messaggio alla capolista.

Il Napoli è primo in Serie a con grande merito, ma il progetto azzurro è molto più ampio di così. La società, dopo aver ingaggiato Antonio Conte, ha deciso di cambiare totalmente strada per tornare a competere per obiettivi importanti. La risposta del tecnico è già arrivata, anche se siamo solo agli inizi dell’esperienza in Campania. A tal proposito, una nota bandiera azzurra ha lanciato un messaggio proprio alla capolista.

Benitez: “Conte stimolerebbe la squadra anche in Champions League”

Rafa Benitez ha contribuito a scrivere la storia del Napoli. Per la prima volta e grazie all’allenatore spagnolo, i tifosi hanno vissuto la squadra sotto una veste diversa: quella europea. Infatti, proprio con l’avvento del tecnico si ebbe un cambiamento epocale alla Corte del Vesuvio. Oggi, proprio Benitez ha deciso di rilasciare una lunga intervista ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport” analizzando la situazione degli azzurri e non solo. Di seguito le sue parole.

“I sette successi sottolineano la forza del Napoli. Ha vinto contro Atalanta e Juventus con due rimonte incredibili. Ciò sottolinea ancora una volta la personalità e il carisma che l’allenatore ha dato alla squadra”. Sulla corsa scudetto: “Possiamo dire che sia diventato una corsa a due squadre, anche se l’Atalanta può sempre rientrare. Sono abbastanza convinto che Napoli-Inter non sarà già decisiva per il tricolore”.

Rafa Benitez ha analizzato anche un aspetto legato ad Antonio Conte. Infatti, l’esperto tecnico ha parlato dell’assenza dalle coppe europee del Napoli. Di seguito le sue parole.