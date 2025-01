Dal Napoli alla Ligue 1, un altro azzurro può raggiungere Kvaratskhelia in Francia!

La sessione invernale di calciomercato è sempre ricca di sorpresa. Il Napoli, nei prossimi giorni, potrebbe cedere un altro calciatore in Francia.

La cessione di Khvicha Kvaratskhelia al PSG ha “scombussolato” i piani di mercato del Napoli. Il club azzurro, ad oggi, si trova “costretto” ad ingaggiare un esterno per sostituire il georgiano. La missione, però, non è affatto semplice a causa dei tanti nomi presenti sulla lista del DS Manna. Quest’ultimo, starebbe lavorando anche alle cessioni da mettere a segno negli ultimissimi giorni di mercato. Non a caso, un altro azzurro potrebbe approdare in Ligue 1.

Ngonge nel mirino del Rennes: può approdare in Francia

La storia d’amore tra Ngonge e il Napoli potrebbe volgere al termine. L’esterno belga è arrivato in Campania solo un anno fa, grazie all’operazione tra il club azzurro e l’Hellas Verona conclusa per circa 20 milioni di euro. Tale investimento, in realtà non ha mai fruttato come avrebbe dovuto, viste le difficoltà riscontrate dal giocatore. Quest’ultimo, neppure nella stagione in corso è al centro del progetto di Antonio Conte, motivo per il quale è possibile ipotizzare una cessione.

Cyril Ngonge ha dimostrato di essere un esterno d’attacco molto valido, ma in Campania non c’è spazio per lui. Ad oggi, Antonio Conte possiede infatti undici uomini “inamovibili”. Tale idee, avrebbero aperto ad una possibile cessione che potrebbe concretizzarsi già nel mercato di gennaio.

Come riportato riportato dalla Francia e in modo più preciso da “Footmercato” sulle tracce di Ngonge ci sarebbe il Rennes. Il club francese starebbe sondando diversi nomi per rinforzare la squadra, motivo per il qual il belga sarebbe finito tra le preferenze. Ad oggi, non è stata registrata una trattativa con il Napoli, ma le prossime ore potrebbero essere molto calde.

Ngonge può raggiungere Kvara in Ligue 1

L’asse di mercato tra il Napoli e la Francia è molto caldo nelle ultime settimane. Il calciomercato invernale (da sempre imprevedibile) ha portato via dalla Campania uno dei calciatori più talentuosi in assoluto. Ovviamente, si sta parlando di Khvicha Kvaratskhelia che ha ceduto alla corte del PSG, dicendo addio definitivamente ai tifosi azzurri.

La possibile trattativa tra il Napoli e il Rennes per Cyril Ngonge non toccherà ovviamente cifre simili. Ciò nonostante, però, qualora dovesse esserci un’offerta vantaggiosa sarà il presidente De Laurentiis a valutare il tutto. Quindi, ogni tipo di discorso è rimandato alle prossime ore.