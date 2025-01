“Si sono presi cura di me”, Kvaratskhelia gela ancora i tifosi del Napoli

Kvaratskhelia torna a parlare dopo l’esordio con la maglia del Paris Saint-Germain: il georgiano mette già da parte il suo passato a Napoli.

In casa Napoli continua la ricerca del sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, già immerso nella sua nuova avventura parigina. Il georgiano ha spinto per far iniziare questa sua nuova avventura, accettando la corte del Paris Saint-Germain e salutando Napoli dopo due stagioni e mezzo di grandi magie ed uno Scudetto conquistato.

Una storia d’amore che si sarebbe potuta concludere diversamente ma le problematiche relative al rinnovo di contratto non hanno permesso di assistere ad un lieto fine. Per il classe 2001 si apre un nuovo capitolo, con la voglia di far emozionare i tifosi francesi come fatto con quelli azzurri.

Kvaratskhelia, esordio con la maglia del Paris Saint-Germain: “Sono contento di essere qui”

Khvicha Kvaratskhelia ieri ha esordito con la maglia del Paris Saint-Germain nel match pareggiato contro il Reims. Per il georgiano ottantatré minuti di alto livello, culminati con l’assist per il gol siglato da Dembelé. Un debutto di grande livello nella cornice del Parco dei Principi dove, al termine della gara, ha raccontato così la sua emozione:

È stata una sensazione incredibile. Un’atmosfera fantastica. Sono davvero contento di essere qui con questi tifosi, questa squadra, questi giocatori straordinari.

Il georgiano ha voluto sottolineare anche l’accoglienza ricevuta dal club parigino fin dal primo giorno, con Luis Enrique che ha insistito a lungo per poterlo allenare:

I giocatori, il club, si sono presi davvero cura di me. Tipo: “Pensa solo ad allenarti, noi ci occupiamo del resto“. Sono contento di essere qui, è importante per me.

Ecco il ritorno in campo per Kvaratskhelia: non giocava da un mese

Kvaratskhelia non scendeva in campo addirittura dallo scorso 29 dicembre, nel match vinto contro il Venezia. L’infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare le prime uscite dell’anno è ormai alle spalle e l’obiettivo del georgiano è quello di tornare al più presto nel pieno della forma:

Mi sento bene. Solo che non giocavo da un mese. Penso che sia per questo che è stato un po’ difficile per me, ma l’allenatore e lo staff mi faranno lavorare di più per ritrovare la forma ottimale. Continuerò a lavorare per essere in piena forma.

La speranza del georgiano, adesso, è quella di poter competere anche in Champions League. La squadra di Luis Enrique è chiamata a strappare almeno un punto nell’ultima gara contro lo Stoccarda, punto che permetterebbe di guadagnare il pass per i play-off.