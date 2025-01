L’incontro fra il nonno-tifoso e il calciatore del Napoli: gesto stupendo (VIDEO)

Ultimissime Napoli- Stupendo gesto di un calciatore del Napoli, che ha incontrato un suo anziano supporter.

Il Napoli scederà in campo questa sera contro la Juve per una gara attesissima da tutti i tifosi azzurri. In città l’entusiasmo è alle stelle dopo la vittoria a Bergamo contro l’Atalanta e un’altra vittoria contro la storica rivale svelerebbe in modo praticamente definitivo tutte le ambizioni Scudetto dei ragazzi di Conte.

I giocatori del Napoli hanno potuto quindi sentire in modo incredibile in questi giorni l’affetto di tutti i loro tifosi, come dimostra la folla di supporters che ha accolto la squadra al ritorno da Bergamo a Capodichino.

VIDEO- L’incontro fra Lobotka e il nonno-tifoso

Tifosi affettuosi nei confronti dei calciatori a tutte le età. Da brividi sono le immagini del barbiere Costantino Intemerato, che fatto incontrare uno dei tanti calciatori azzurri fra i suoi clienti, Stanislav Lobotka, con il nonno-tifoso Pietro.

Lo scambio di battute fra i due è stupendo. Pietro esalta infatti il talento di Lobotka, definendolo come il migliore calciatore nella rosa azzurra.

L’incontro è davvero da brividi, fa tante battute sul sogno Scudetto. L’anziano tifoso non ha nascosto poi alla fine la sua gioia per un incontro davvero emozionante con il suo idolo.