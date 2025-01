Napoli Calcio Notizie – Un calciatore azzurro è inseguito da alcuni club, ma la società non avrebbe intenzione di lasciarlo partire: l’annuncio

Il direttore sportivo del Napoli non deve badare solo agli acquisti, ma anche alle cessioni in questa sessione invernale di calciomercato. E in effetti, c’è un giocatore in particolar modo che stuzzica l’idea di qualche dirigente e qualche squadra in Serie B.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira attraverso un post su X, Nikita Contini è ricercato nella categoria cadetta:

“Registrato interesse da qualche squadra di Serie B per Nikita Contini, ma dovrebbe restare al Napoli”

Il club partenopeo ha appena ceduto Caprile al Cagliari e ricevuto in prestito Scuffet, cambiando di fatto il duo dei portieri. Nikita rappresenta il terzo portiere ed è anche in scadenza contrattuale. La scorsa estate avrebbe avuto piacere a cambiare aria, come sottolineava mesi fa lo stesso Schira attraverso un post su X. L’estremo difensore ucraino è rimasto e ha sposato la causa azzurra. E ora si ritrova a vivere un sogno.