Calcio Napoli ultimissime – Il club partenopeo, di fatto, potrebbe avere nei prossimi giorni tanti contatti con il Bayern Monaco.

Il Napoli di Antonio Conte, di fatto, è atteso da una gara davvero molto importante. I partenopei giocheranno domani allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Juventus di Thiago Motta.

I partenopei, dunque, hanno l’occasione di dare un altro segnale al campionato, anche la sfida contro la ‘Vecchia Signora’ sarà un ostacolo durissimo da superare. Nel frattempo, però, in casa Napoli bisogna registrare un importante aggiornamento di calciomercato.

Calciomercato Napoli, Manna sul giovane Mathys Tel del Bayern Monaco: ecco tutti i dettagli

Come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, per il dopo Kvaratskhelia nella lista di Giovanni Manna c’è anche Mathys Tel del Bayern Monaco. Anche se bisogna dire che giovane calciatore francese, 20 anni il prossimo aprile, costa ben 50 milioni di euro.

Dopo aver investito 30 milioni di euro per prendere Tel dal Rennes nel 2022, di fatto, il Bayern Monaco vorrà sicuramente compiere un’ottima plusvalenza. Il club tedesco, infatti, chiede 50 milioni per cedere il proprio giocatore. Tuttavia, al netto dell’interessamento per il francese, il nome caldo di queste ore per il dopo Kvaratskhelia è sicuramente quello di Adeyemi del Borussia Dortmund.