Ultimissime Napoli – Il noto giornalista di Mediaset difende la politica societaria azzurra e saluta Garnacho: ecco perché l’affare può saltare

Non decolla il negoziato tra il Napoli e il Manchester United e stando alle ultimissime indiscrezioni, Manna starebbe virando su un’altra operazione: vuole convincere Adeyemi del Borussia Dortmund.

Antonio Conte, dopo aver saputo da Kvaratskhelia la volontà di andare al PSG, ha subito dato un nome al suo direttore sportivo: Alejandro Garnacho. Giovane, talento esplosivo, capace di segnare anche gol importanti. E soprattutto, il Manchester United ha bisogno di vendere i prodotti della propria Academy. Mentre il giocatore avrebbe già dato l’ok al trasferimento in Serie A, la dirigenza dei Red Devils starebbe tirando il prezzo. Al momento, gli sforzi del Napoli sono stati vani. Manna si sarebbe spinto fino a circa cinquanta milioni di euro, ma ballano ancora almeno dieci milioni di euro tra domanda e offerta.

Il giornalista Mediaset Riccardo Trevisani è intervenuto all’evento organizzato da Fantacalcio.it e ha risposto alle domande sull’andamento del Napoli e sul mercato. In particolare, si è espresso sull’affare Garnacho in questi termini:

“Se Garnacho arriva a determinate condizioni, lo prenderei. Ma se il Manchester United che ha buttato soldi per tutti questi anni decide che dal Napoli vuole più soldi, allora dico ‘Ciao Garnacho’. Se c’è una cosa che non manca sono proprio i calciatori. Quando è andato via Zielinski, è arrivato McTominay. E non credo che il Napoli è peggiorato. Andato via Kim, è arrivato poi Buongiorno. I calciatori ci sono, bisogna solo andarli a prendere”