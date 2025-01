Calciomercato Napoli ultimissime – Non è detta l’ultima parola su un giocatore a cui la società punta molto.

Il Napoli sta vivendo un momento davvero positivo, è attualmente primo in classifica e lotta per aggiudicarsi il tanto ambito scudetto. Tuttavia, sul fronte mercato, Manna non si ferma e gli obiettivi sono diversi.

In occasione dell’attuale calciomercato invernale, ancora in corso ma presto in chiusura, la società vuole portare a termine alcuni colpi importanti, specie dopo l’addio di Kvara, giocatore fondamentale e su cui la squadra contava molto. Stanno circolando da diverse settimane vari nomi di calciatori su cui Manna sta focalizzando l’attenzione e, il loro arrivo, potrebbe dare un contributo molto importante agli azzurri.

Calciomercato Napoli

Il calciomercato invernale si sta per chiudere e bisogna adesso prendere le ultime decisioni definitive. Dopo l’addio di Kvara, il Napoli si sta dando da fare per trovare un sostituto adeguato: oltre a Federico Chiesa, il cui nome è stato associato al Napoli per diverso tempo ma che la società non sembra più considerare come uno dei principali obiettivi data la scelta del calciatore di rimanere al Liverpool per questa stagione, c’è il nome di Garnacho, attaccante del Manchester United.

Altre piste portano anche a Edon Zhegrova e Karim Adeyemi.

Novità Garnacho-Adeyemi

Novità su Garnacho-Adeyemi arrivano dal telecronista di Dazn Accomando Orazio, il quale dichiara via X: “Napoli, contatto positivo con Borussia Dortmund per Adeyemi. Domani nuova giornata di call, ma non è da escludere ancora Garnacho, nonostante il forte inserimento del Chelsea”.

Non ci resta altro che attendere quali novità questa fine di mercato ci riserverà e quali decisioni importanti prenderà la società. regalando sicuramente delle sorprese ai tifosi.