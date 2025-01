“Le regole devono valere per tutti”, Conte tutela i tifosi del Napoli: la difesa

Atalanta Napoli 2-3, Antonio Conte manda un messaggio ai tifosi in conferenza stampa nel post partita.

L’allenatore partenopeo ha dedicato parte del suo tempo in conferenza stampa per ringraziare tutti i tifosi, sempre presenti e numerosi durante le trasferte che stanno vedendo gli azzurri protagonisti. Il merito, infatti, è anche loro per aver condotto gli azzurri in prima posizione poichè alla base di un nuovo progetto, come ricordato più volte da Conte, c’è bisogno della compattezza di tutto l’ambiente.

Conte: “Ringraziamo tutti i tifosi, queste restrizioni devono valere per tutti”

Antonio Conte ha voluto esplicitamente elogiare il supporto di tutto il pubblico partenopeo, chiave del successo in questa prima parte di stagione. Ecco quanto dichiarato: “Voglio ringraziare tutti i tifosi che sono venuti all’aeroporto per supportarci, è stata una cosa incredibile”.

Inoltre ha lasciato un messaggio di vicinanza ai tifosi del Napoli ed ha reclamato l’importanza delle regole e di come esse debbano esser applicate in egual modo per tutti: “Detto ciò, voglio sottolineare che questa è la sesta trasferta in cui i tifosi residenti a Napoli non sono potuti venire a seguirci. Mi auguro che queste restrizioni vengano prese nei confronti di tutte le tifoserie, altrimenti non va bene. Ringraziamo anche chi c’era allo stadio stasera, pieno di tifosi del Napoli, anche perché i napoletani sono ovunque. Ci saranno anche delle giuste motivazioni, ma mi auguro di vedere anche i tifosi residenti a Napoli venire in trasferta”.