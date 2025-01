Napoli Calcio – Ultimissime – l’allenatore del Napoli Antonio Conte subisce un clamoroso scambio di persona: scoppia il caso social contro il senatore

Napoli Calcio – Ultimissime – Essere allenatore del Napoli, 4 volte vincitore di un campionato di Serie A da mister e cinque da giocatore, ex ct della Nazionale, eppure a volte la vista inganna. Antonio Conte è sicuramente un personaggio riconoscibile. Inserito nel mondo del calcio da quarant’anni, quando esordì da calciatore con il Lecce e stravinse con la Juventus. Ma qualcuno lo confonde, erroneamente, con un altro personaggio dalla fisionomia decisamente diversa.

Infatti, nelle scorse ore, il mister azzurro è stato vittima di un qui pro quo. Uno scambio di persona con lo stesso cognome. Un “cognonimo”, se vogliamo. Antonio Conte è diventato per qualche istante Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio. L’autore della gaffe è il senatore della Lega, tra i principali fruitore di X.

Antonio Conte confuso con Giuseppe: la gaffe sui social

Il leghista Claudio Borghi Aquilini, senatore del partito del segretario Matteo Salvini, si è reso protagonista nelle scorse ore di una figuraccia che non è passata inosservata ai lettori e utenti di X. Infatti, il politico si è soffermato solo al titolo di un articolo pubblicato dalla testata la Repubblica, con tanto di foto evidente, che chiaramente non lasciava spazio a interpretazioni.

L’articolo mostrava la foto del mister del Napoli con il megafono, intento a urlare Forza Napoli dall’autobus che trasportava a Capodichino i calciatori azzurri, freschi vincitori della sfida contro l’Atalanta. Eppure, Borghi ha confuso Antonio Conte con l’altro Conte, altrettanto noto, ex premier. Inizialmente, l’uomo di Salvini ha pubblicato il post su X con tanto di screen dell’articolo de la Repubblica:

“Io quando penso che la volta che c’era l’occasione d’oro di fare un governo rivoluzionario i 5 stelle come premier ci portarono costui…”

Borghi si accorge dell’errore e corregge

Che il senatore si sia soffermato solo esclusivamente al titolo “Conte capopopolo, prende il megafono e urla ai tifosi: Sempre uniti, forza Napoli!”, sembra cosa assai scontata. Ben più grave, per certi versi, è quella di non aprire un articolo e capire in effetti cosa sia successo e di quale Conte si stia parlando.

Alla pubblicazione del post, Borghi ha ricevuto tanti commenti, ovviamente, che l’hanno sbugiardato e l’hanno messo in guardia dalla figuraccia. Successivamente, il senatore ha modificato il post, aggiungendo una postilla: