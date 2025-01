Calcio Napoli ultimissime – Nella notte grande accoglienza a Capodichino per la squadra azzurra: nel bus spunta quella che sembra essere una vera e propria frecciatina nei confronti di Kvara.

Grande entusiasmo per il Napoli calcio, reduce dalla vittoria contro l’Atalanta per 3-2: le ultimissime prestazioni della squadra di Antonio Conte danno la convinzione che gli azzurri possono lottare per qualcosa di davvero importante per questo campionato. E a Bergamo il gruppo allenato dall’ex Commissario Tecnico della Nazionale Italiana ha dato sfoggio della sua crescita, mandando un messaggio chiaro e inequivocabile a chiunque voglia lottare da qui alla fine per il titolo.

Ne è consapevole anche la tifoseria, che nella notte è accorsa in massa per dare il giusto merito ai propri beniamini. Un gesto davvero straordinario, che i tifosi hanno tributato alla squadra anche in virtù dell’ennesimo divieto di trasferta. Insomma, una notte da non dimenticare per i sostenitori di fede azzurra ma anche per tutti i calciatori, che hanno immortalato il tutto con video e dirette social. Il più attivo tra di loro è stato Giovanni Simeone, che nel corso del “corteo” ha registrato una LIVE su Instagram. Nel corso della essa, spunta una frase rivolta all’ormai ex azzurro Khvicha Kvaratskhelia, nei gironi scorsi passato ufficialmente al Paris Saint Germain.

News Napoli calcio, la frase su Kvara diventa virale: cosa è successo nel bus

Entusiasmo alle stelle per la SSC Napoli, che si gode tre punti pesantissimi conquistati sul campo dell’Atalanta: una spallata agli uomini di Gian Piero Gasperini che certamente è tutt’altro che banale.

Segnale raccolto con grande amore e passione dai tantissimi tifosi accorsi nella notte a Capodichino, rendendo omaggio ai propri beniamini dopo una partita davvero memorabile. A testimoniare il tutto, dal punto di vista del gruppo squadra presente all’interno del bus scortato dalla folla di tifosi azzurri, è stata anche la diretta di Giovanni Simeone.

Nel corso della medesima, si è avuto modo anche di intercettare una frase nei confronti di chi la maglia del Napoli non la veste più da qualche giorno, ossia Khvicha Kvaratskhelia. In particolare, un membro del gruppo squadra si sarebbe lasciato andare a un esilarante “Mandalo a Kvara”, suggerendo dunque di rendere al corrente l’ormai ex numero 77 di quanto stesse succedendo a Capodichino con i tifosi. Una “frecciatina” del tutto ironica, che dimostra anche il legame che c’è tra il georgiano e il suo ex gruppo di lavoro.

Molti dei suoi compagni di squadra in questi giorni si sono espressi in questi giorni in merito all’ex numero 77 azzurro, riservando per lui parole speciali malgrado l’addio nel bel mezzo della stagione, direzione Parigi.

Di seguito, il video in questione: