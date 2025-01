Ultimissime Calciomercato Napoli – Nuovo colpo Juve sarà annunciato in settimana: giocherà allo stadio Maradona

Napoli-Juventus non è mai una partita banale. I tifosi azzurri da sempre cerchiano in rosso le due sfide in campionato contro i bianconeri. Specialmente se questi sono scontri diretti, come avvenuto qualche anno fa per sfide Scudetto. Dopo il ritorno di Conte al Maradona, sarà Thiago Motta a dover affrontare la bolgia del Maradona, ma con un alleato in più. Ecco le ultimissime di calciomercato.

Dopo Napoli-Juventus si potrebbe sbloccare la trattativa che porta Danilo all’ombra del Vesuvio. Il difensore brasiliano deve trovare l’accordo con il club bianconero per la rescissione del contratto. Attualmente, non fa parte del progetto di Giuntoli e Thiago Motta e ha un accordo di massima con gli azzurri per il trasferimento a gennaio a parametro zero. Allo stesso tempo, la Juve non vuole rinforzare gli avversari napoletani proprio prima del big match. Tutto potrebbe risolversi dopo la gara al Maradona. E proprio allo stadio di Fuorigrotta potrebbe esserci un clamoroso esordio in Serie A.

Kolo Muani, bloccato il trasferimento alla Juventus: sarà annunciato prima della sfida al Napoli

Sembrava tutto fatto. O quasi. Il PSG e la Juventus avevano trovato l’accordo per il trasferimento di Kolo Muani in Serie A, ma il passaggio non è stato possibile per un errore di valutazione del club parigino.

In sostanza, il Paris Saint-Germain ha raggiunto il numero massimo di cessioni in prestito per questa stagione (sei) e ha dovuto bloccare temporaneamente il trasferimento temporaneo di Kolo Muani alla Juventus. Secondo i bianconeri, questo impasse potrebbe risolversi nel giro di pochi giorni. Ad annunciarlo è lo stesso Cristiano Giuntoli.

Giuntoli: “Lo annunciamo nella settimana di Napoli-Juventus”

Il ds della Juventus, ai microfoni di DAZN prima del big match contro il Milan, ha rivelato che non ci saranno problemi sul tesseramento del nuovo attaccante francese che dovrà aiutare Thiago Motta e i prossimi nuovi compagni:

“Hanno avuto dei problemi burocratici, ma in settimana verrà annunciato”

Insomma, problemi del PSG che presto saranno risolti. Proprio nella settimana di Napoli-Juventus, in programma al Maradona il 25 gennaio, quando Kolo Muani potrebbe debuttare addirittura da titolare. Infatti, Vlahovic non sta al meglio e dovrebbe recuperare le condizioni fisiche ideali. Oltretutto, in questo momento è anche al centro di rumors di mercato che lo vedono lontano da Torino.