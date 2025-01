Serie A – Scoppia un nuovo filone di calcioscommesse nel campionato italiano? La rivelazione arrivata in queste ore è un vero e proprio colpo di scena inaspettato.

La Serie A è sempre più nel vivo, con una lotta al vertice che si fa sempre più avvincente e che vede protagonista anche la SSC Napoli, che nel prossimo turno di campionato affronterà l’Atalanta. Uno scontro diretto per capire se gli azzurri saranno capaci di lasciarsi alle spalle la batosta del match di andata, con gli uomini di Gian Piero Gasperini che strapazzarono la squadra di Antonio Conte allo stadio Diego Armando Maradona.

In queste ore, però, il campionato italiano rischia di essere coinvolto da un altro scandalo: la notizia lanciata da Il Messaggero Veneto ha davvero dell’incredibile, con un portiere della Serie A che avrebbe scommesso su una sua ammonizione. In arrivo un nuovo caso di calcioscommesse nel calcio italiano? Le indagini sono naturalmente in corso, ma intanto l’accusa lascia senza parole gli appassionati.

News Serie A, Okoye accusato: “Scommesse anomale su Udinese – Lazio”

La notizia lanciata da Il Messaggero Veneto, e ripresa da molteplici testate autorevoli, ha davvero dell’assurdo, nel caso in cui tali accuse dovessero essere accertate: il portiere dell’Udinese, Maduka Okoye, è finito sotto accusa.

Di seguito, quanto riportato dalla medesima fonte a tal proposito:

“Un’indagine della Procura di Udine scuote l’ambiente calcistico. Sullo sfondo c’è un flusso di scommesse anomale riferite a una delle partite dell’Udinese giocata durante lo scorso campionato. Nel registro degli indagati sono finiti il portiere bianconero Maduka Okoye, venticinquenne tedesco naturalizzato nigeriano, e Diego Giordano, imprenditore quarantenne, titolare della pizzeria Biffi di via Poscolle. Un locale quasi giornalmente frequentato dai giocatori e, occasionalmente, dai dirigenti dell’Udinese. L’accusa nei confronti dei due indagati è quella di truffa. Non è escluso che nelle prossime settimane possa aumentare il numero delle persone inquisite”.

La partita in questione sarebbe Udinese – Lazio dell’11 marzo 2024, con l’estremo difensore che, secondo l’accusa, avrebbe scommesso sulla sua ammonizione.

Okoye sotto accusa: la versione della difesa

Accuse pesanti quelle sul conto di Maduka Okoye, su cui sono concentrati i lavori degli investigatori per capirne di più.

La difesa, guidata dagli avvocati Maurizio Conti e Vincenzo Cinque, si dice tranquilla, con i propri assistiti che si dichiarano, difatti, estranei a ogni accusa. “In questa fase di indagine la società bianconera resta alla finestra, nell’attesa di chiarire i contorni della vicenda, che potrebbe chiudersi con un nulla di fatto e quindi con un’archiviazione, o con un rinvio a giudizio”, la spiegazione del quotidiano, invece, in merito alla posizione dell’Udinese.