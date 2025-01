Napoli calcio ultimissime – In casa azzurra si attendono novità in merito al sostituto di Kvaratskhelia, che in queste ore si accaserà al Paris Saint Germain. Tra i tifosi c’è chi sogna un possibile ritorno di Insigne.

Il conto alla rovescia è partito: presto Khvicha Kvaratskhelia sarà a Parigi per completare il suo passaggio al Paris Saint Germain. Una notizia che ha certamente lasciato i tifosi del Napoli calcio con l’amaro in bocca, anche se nelle ultimissime settimane si era intuito che ci fossero pochi margini per quanto riguarda il rinnovo di contratto, a questo punto definitivamente saltato. La firma del georgiano arriverà su un nuovo contratto, ma con quello che lo legherà nei prossimi anni al Paris Saint Germain.

Va così in porto un inseguimento che va avanti dalla scorsa estate, con i francesi che hanno trovato l’accordo con la controparte guidata dal presidente Aurelio De Laurentiis per un affare da almeno settanta milioni di euro. Una cifra, o una porzione della medesima, che potrebbe essere reinvestita fin da subito per regalare ad Antonio Conte un valido sostituto. A tal riguardo, non manca una suggestione del tutto romantica che riguarderebbe un possibile ritorno per sei mesi dell’ex capitano della SSC Napoli, Lorenzo Insigne.

Ultimissime news calcio Napoli, Bucciantini: “Insigne per sei mesi? Lo vedrei bene”

Lorenzo Insigne è una figura a cui i tifosi del Napoli resteranno sempre legati: tanti anni al servizio del club azzurro con tanto di fascia al braccio non possono essere cancellati da una scelta professionale legittima, avvenuta nell’annata appena precedente a quella dello Scudetto.

C’è chi vedrebbe bene anche un possibile ritorno dell’ex partenopeo in maglia azzurra, così come si evince dall’analisi di Marco Bucciantini a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Insigne a Napoli per sei mesi? Rappresenterebbe un altro tipo di valore, non sarebbe solo un valore tecnico, ma anche sentimentale. Lo vedrei bene a Napoli, non sarà quello che ti cambia il destino di una partita, ma può accendere un legame forte. Kvaratskhelia ha vinto insieme alla squadra e alla società uno scudetto a Napoli e chi lo vince a Napoli, da protagonista, quando va via non è facile accettarlo”.

Post Kvara: tra suggestioni e idee concrete

Quella che porterebbe a Lorenzo Insigne è senza dubbio una pista del tutto romantica e suggestiva, che al momento non trova alcun riscontro. Il Napoli, comunque, sembra aver intenzione di assicurarsi un degno vice Kvaratskhelia, motivo per cui sono diversi i nomi seguiti dal direttore dell’area sportiva Giovanni Manna.

C’è un nome che, più di tutti, sembra scaldare in modo particolare Antonio Conte, ossia Alejandro Garnacho (qui per tutte le ultime novità). Resta ampia, per ora, la distanza con il Manchester United, ma la situazione è tutta da seguire. In secondo piano, per ora, le piste Federico Chiesa e Edon Zhegrova.