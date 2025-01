Addio Khvicha Kvaratskhelia ma non solo: il Napoli potrebbe perdere un altro attaccante, le ultime proprio in queste ore.

Non c’è soltanto il futuro di Khvicha Kvaratskhelia al centro del dibattito in casa Napoli. Al momento, ovviamente, quello del talento georgiano è un addio che fa male e del quale si sta parlando ormai da giorni. Tutto fatto per il passaggio al Paris Saint Germain che verserà nelle casse del club azzurro una cifra superiore ai 70 milioni di euro.

Il giocatore dovrebbe volare in Francia già nelle prossime ore e raggiungere quella che sarà la sua nuova squadra, mettendosi a disposizione del mister Luis Enrique. Un fulmine a ciel sereno, come ammesso anche da Antonio Conte in conferenza stampa, la partenza di Kvara apre ovviamente a nuovi scenari per quanto riguarda il mercato.

Giovanni Manna sta lavorando a quello che potrebbe essere il successore: i nomi di Alejandro Garnacho, Karim Adeyemi e Federico Chiesa sono ovviamente quelli più caldi, ma ancora non è chiaro quello che vorrà fare il Napoli per dare all’allenatore un calciatore di assoluto affidamento.

Al tempo stesso, quella di Kvara non sarà l’unica cessione importante da dover gestire in queste settimane. L’attacco azzurro, infatti, dovrebbe perdere anche un altro calciatore come Giacomo Raspadori: sembra, infatti, che la sua partenza siamo ormai decisa.

Napoli Calcio Notizie – Addio Raspadori, l’attaccante non ha cambiato idea

In queste settimane si è parlato molto di Radspadori e del suo futuro: ad oggi il minutaggio raccolto in casa azzurra è davvero scarno, e per questo l’addio sembrava un passaggio dovuto. Poi la decisione di Conte di dargli spazio, provare a trovargli una collocazione tattica ideale, e quindi il gol contro il Venezia, il primo in campionato.

Al tempo stesso, però, sembra che Raspadori non abbia assolutamente cambiato idea: resta la volontà di lasciare Napoli. A chiarirlo senza mezzi termini ci ha pensato Niccolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, che ha parlato proprio del caso Raspadori attraverso i suoi canali social.

“I piani di Giacomo Raspadori non sono cambiati: vuole giocare di più e vorrebbe lasciare Napoli durante questa finestra di mercato”, ha scritto Schira attraverso il suo profilo X.